CHP bildirgesini 5 temel başlıkta topladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin 5 temel sorunu olarak tarif ettiği ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika üzerine kurgulanan seçim bildirgesini açıkladı

Toplantıda 24 Haziran seçimleri bildirgesinin yanı sıra CHP’nin 600 milletvekili adayının da tanıtımı yapıldı. Toplantı salonunda ayrıca CHP'nin seçim sürecinde kullanacağı seçim şarkıları da çalındı. CHP cumhurbaşkanı seçimi için ‘hepimizin cumhurbaşkanı', milletvekili seçimi için ‘millet için geliyoruz' sloganlarını kullanacak.

CHP'nin 24 Haziran seçim bildirgesinde Türkiye'nin 5 temel sorunu olduğu vurgulanarak bu sorunlar ve çözüm yolları şöyle sıralandı:

HAK, HUKUK, ADALET: OHAL gidecek, keyfiyet bitecek, hak, hukuk ve adalet gelecek. Yargı tarafsız ve bağımsız olacak, adil kararlar alacak, mağduriyetler giderilecek. Tek adam rejimi bitecek, kuvvetler ayrılığı sağlanacak, TBMM güçlenecek. Gazeteciler serbest kalacak, medya özgür olacak, halk gerçek bilgiye ulaşacak. Uzlaşı kültürü hakim olacak, Yeni Anayasa yazılacak, ülkemiz demokrasiye kavuşacak.

EĞİTİM: Okullar tam gün olacak, fırsat eşitliği sağlanacak, eğitimde adaletsizlik son bulacak. Öğrencilere öğle yemeği ücretsiz verilecek, eğitim parasız ve nitelikli olacak. Aile Maaşı alan ailelere okula giden her öğrenci için yıllık 1200 TL eğitim desteği verilecek. Öğretmen maaşları artacak, atanmayan öğretmen kalmayacak. KYK öğrenim kredisi faizleri silinecek, tüm sınavlara ücretsiz girilecek, öğrenciler rahat edecek. Yurtlarda tek kişilik odalar olacak, barınma sorunu ortadan kalkacak, yurtsuz üniversiteli kalmayacak.

EKONOMİ: Aile Sigortası gelecek, ihtiyaç sahipleri Aile Maaşı alacak, açlık ve yoksulluk bitecek. Asgari ücret yükselecek, emekli iki maaş ikramiye alacak, çalışanın, emeklinin yüzü gülecek. Vergiler azalacak, teşvikler artacak, çiftçi üretecek, esnaf satacak, memlekete bereket gelecek. KOBİ'lere destek artacak, istihdam sağlanacak, işsizlik bitecek, Anadolu'nun yüzü gülecek. Girişimciye kaynak ayrılacak, yüksek katma değerli üretim yapılacak, sanayici dünya ile yarışacak.

TOPLUMSAL BARIŞ: Ayrımcılık ve şüphe bitecek, yurttaşlar birbirine güvenecek, memlekete demokrasi gelecek. Yurttaşlar dilini özgürce öğrenecek, kardeşlik konuşacak, memlekete huzur gelecek. İnançlara saygılı laiklik gelecek, din siyasete alet edilmeyecek, inançlar özgürce yaşanacak. Bölgesel yatırımlar artacak, göç tersine dönecek, köyler yeniden şenlenecek. Nevroz resmi tatil ilan edilecek, tüm yurtta coşkuyla kutlanacak, Kardeşlik ve Barış Günü olacak.

DIŞ POLİTİKA: Maceracı dış politika bitecek, akılcılık ve tutarlılık hakim olacak, Türkiye’nin itibarı onarılacak. Komşularla gerilim bitecek, dış ticaret gelişecek, vatandaş ve girişimci zenginleşecek. AB ile kriz sona erecek, ilişkiler normalleşecek, vatandaş serbest dolaşım hakkı kazanacak. Suriye sorunu çözülecek, güvenli bir ortam sağlanacak, sığınmacılar evlerine dönecek. Kavgacı üslup bitecek, ‘Yurtta barış, dünyada barış' ilkesi benimsenecek, Türkiye’nin yalnızlığı sona erecek.