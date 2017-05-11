CHP'li Balbay: "Yeni Aladağlar mı yaratacaksınız?"

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Ortaöğretim ve Yükseköğretim düzeyindeki Öğrenci Yurdu açma, işletme usul ve esaslarını kapsayan Özel öğrenci yurtları yönetmeliği'nde yapılan değişikliği Meclis gündemine taşıdı. Balbay, “Yeni Aladağlar mı yaratacaksınız" dedi

CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın yanıtlaması talebiyle verdiği önergede şu soruları sordu:



"Gerçek ve tüzel kişilere ortaokul düzeyinde yurt, pansiyon, apart ve stüdyo daire açma izni verilmesinin sebebi nedir? Bu ihtiyacın hasıl olmasındaki temel gerçekler nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul düzeyinde açılacak yurtların işletmesini yürütecek kadro ve yeteneğe sahip değil mi? Neden bu yurtların işletmesini yüklenmemektedir? Gerçek ve tüzel kişilere ortaokul düzeyinde yurt açma hakkı tanınırken, bu yurtların denetlenmesinde Maarif Müfettişlerinin denetim hakkı neden saklı tutulmaktadır? Bu kurumların denetiminin il, şube ya da ortaöğretim kurum müdürü tarafından yapılması siyasi iradenin baskısını ortaya koymayacak mı? En az 10 öğrenci ile bir apartman dairesinin dahi yurt statüsünde gerçek ya da tüzel kişilerce açılacak olması buralarda yaşanacak muhtemel istismar vakalarının artmasına neden olmayacak mı? Bakanlık tüm bu ihtimalleri nasıl ve hangi çalışma ile önleyecek? Karaman, Aladağ ve İzmir’de yaşanan ve tüm kamuoyunun vicdanını sızlatan olayların daha çok yaşanmasına olası ihtimal verecek olan bu yönetmeliği kim hangi amaçla değiştiriyor? Yönetmelik değişikliği için görüş alınan sendika, akademik oda veya üniversiteler var mı? Kimler hangi görüşü vermiştir? Daha büyük istismar, acı ve can kaybına neden olacak bu yönetmeliği geri çekecek misiniz?"

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