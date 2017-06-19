CHP'nin acı günü. Adalet Yürüyüşü'nde ölüm!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'ne katılan 69 yaşındaki Hasan Tatlı kalp krizi geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Tatlı'nın kurtarılamadığı öğrenildi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasından sonra Adalet Yürüyüşü'ne başlamıştı. Kılıçdaroğlu'na yürüyüşü sırasında bazı vatandaşlar da eşlik etmişti. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimlerden biri de CHP Mamak İlçe teşkilatından Hasan Tatlı olmuştu.



69 yaşındaki Tatlı'nın 70 dakikalık yürüyüş sonrası verilen molada kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Hemen hastaneye kaldırılan Tatlı'nın hastaneye kalbi durmuş bir şekilde götürüldüğü öğrenildi. Burada doktorların müdahalesiyle tekrardan hayata döndürülen Tatlı, daha sonra da başka bir hastaneye sevk edildi. Ancak Tatlı'nın kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.