CHP’li Arık: Milyonlar Berberoğlu ile buluştu

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Adalet Yürüyüşü’nün 24'üncü gününün sonunda İstanbul Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti

Kılıçdaroğlu’nun 15 Haziran 2017 tarihinde Ankara Güvenpark’ta başlattığı Adalet Yürüyüşü'nün sonunda Maltepe Mitingi düzenlendi. Yürüyüşün son gününde CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Maltepe Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti. Berberoğlu ile yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yapan milletvekilleri, ziyaretin ardından yaptıkları değerlendirmede Berberoğlu’nun sağlığının iyi ve moralinin son derece yüksek olduğunu söyledi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Berberoğlu’nun tutuklanmasının Türkiye’deki adaletsiz uygulamalar konusunda bir sembol olduğunu ifade etti. Arık, şöyle dedi:



“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü Türkiye’deki milyonların duygularına tercüman oldu. Bu bağlamda Adalet Yürüyüşü’nün 24'üncü gününün ardından AKP’nin hukuk tanımaz anlayışının bir sonucu olarak tutuklanan İstanbul milletvekilimiz sayın Enis Berberoğlu’nu ziyaret ettik. Berberoğlu’nun sağlık durumunun gayet iyi ve moralinin yüksek olduğunu gördük. Ona milyonların selamını götürdük O da bizim aracılığımızla adalet için yollara düşen ya da çeşitli nedenlerle bu yürüyüşte yer alamayan ama yüreği adalet için atan milyonlara selamlarını iletti. Adalet Yürüyüşü, parti, siyasi görüşü, ırkı, mezhebi ne olursa olsun, bu ülkede evrensel hukuk kurallarının işlemesi gerektiği bilincindeki herkesin sahiplendiği, destek verdiği bir yürüyüş oldu. Berberoğlu da bunun bilincinde ve kendisinin bir sembol olduğunu bu yürüyüşün Türkiye’de adalet isteyen herkes için yapılan bir yürüyüş olduğunu ifade ediyor. Bu ülkede haksızlığa uğrayan ve adalet arayan milyonlar var. Adalet Yürüyüşü işte bu milyonların sesiydi. İstanbul’a geldik ama adalet yürüyüşümüz devam edecek. Adalet Yürüyüşü Türkiye’deki milyonların duygularına tercüman oldu. Bu bir başlangıç Türkiye’de güçlülerin adaletini yıkıp güçlü bir adalet kurana kadar bu mücadelemiz devam edecek.”

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