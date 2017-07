'Cihat' müfredata girdi!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredat ile ilgili düzenlenen basın toplantısında 'cihat' kavramının fıkıh temel dini bilgilerde yer alacağını söyledi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Güncellenen Öğretim Programları’nın tanıtımı toplantısındaki konuşmasında, “Cihat, bizim dinimizde bir unsur, dinimizde var. Cihat müfredatta...

Peki nedir? MEB’in görevi her kavramı hakkıyla, olduğu gibi doğru şekilde öğretmektir. Yanlış olarak algılanan, görülen veya öğretilmiş olan şeyleri düzeltmek de bizim vazifemizdir” diye konuştu. Bakan Yılmaz’ın açıklaması şöyle devam etti: “Bu kapsamdan öne çıkaraktan fıkıh dersinde ve temel dini bilgiler’de cihat var ama bu cihat nedir? Peygamberimizin dediği şu; bir savaştan dönerken küçük cihattan büyük cihata gidiyoruz diyor. Nedir büyük cihat? toplumumuza hizmet etmek, refahı artırmak, toplumda huzuru sağlamak, toplumun ihtiyaçlarını sağlamak. En kolay şey savaşmak, kavga etmek. Maharet zor olan, barışı sağlamak huzuru sağlamak. Kalkınmayı sağlamak. Cihat deyince aklınıza ne geliyor?





CİHATIN GERÇEK ANLAMI ÜLKENİZİ SEVMEKTİR



Kafanızda bir soru var, o soru işaretiyle oluşmuş cihat kavramını niçin öğrencilerin öğrenmesini istiyorsunuz? Cihatın gerçek anlamı ülkenizi sevmektir, vatanınızı sevmektir, milli birlik ve beraberliğe hizmet edecek her ne gerekiyorsa o konuda faaliyet göstermektir. Kırmak, dökmek, savaşmak bunun içine girmez. Ama vatan koruması, milletini savunmak için, vatanının değerlerini savunmak için gerekiyorsa. Mehmetçik, asker niye var? Niye vatan uğruna can veririz diyor, niçin şehitlerimiz var. Dolayısıyla cihatın ne olduğunu ve ne olmaıdğının öğretilmesinin görevi de bizim bakanlığımızın asli görevleri arasında olduğunu düşünüyoruz.



Bundan hiç rahatsızlık duymaya gerek yok. Aksine biz bunu vermeseydik, talep gelmesi lazımdı. Siz gözünüzü yumunca geceyi kendinize yaparsınız herkese değil. Sizin dışınızdaki birileri sanki yeni bir şey bulmuş gibi sanki bir şey varmış gibi cihat kelimesini ortaya attığında acaba bizim çocuklarımız, gençler, merak edip yanlış yerden bilgi edinmesi mi daha doğru olur yoksa ‘böyle bir şey dinimizde var doğrusu nedir, ölçüsü nedir, nedir bunun aslı’ diye onu aslından öğrenmesi lazım. Cihat kavramının ne olduğunu ve ne olmaDIğını din derslerinde, fıkıh dersinde evlatlarımıza vermek istiyoruz."





CİHAT İLE İKİ KAZANIM OLACAKTIR



15 Temmuz ile ilgili de, 15 temmuz güncellenen öğretim programlarında yer alacak. sosyal bilgiler dersi öğretim programında demokrasi kazanımının işlenmesi sırasında 15 temmuz milli birlik gününü ele almasını isteyeceğiz. Türkçe dersinde, Milli Mücadele ve Atatürk temasında konu örneklerinde 15 Temmuz da işlenecek. İmam hatip liselerinde, Asker uğurlama merasimi konusunda cihat işlenecek. Ortaöğretimde Türk Dili ve Edebiyatı dersinde 15 Temmuz konusunda tercih ettikleri bir türde yazmaları istenecek. Bir destan, efsane, kahramanlık öyküsü ve bu ülkede bizleri ebediyen hür ve bağımsız yaşatacak olan irade, milletin kendi milli iradesine, demokrasisine, vatanına, milletine sahip çıkma kararıdır; canı ve kanı pahasına. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Demokrasi de eğer sahip çıkarsanız, siz onu hakediyorsunuz demektir. Bu Türk milleti 15 Temmuz’da demokrasiye ve milli iradeye hakettiğini hem de dünyada hiçbir ülkenin vatandaşlarının haketmediği kadar hak ettiğini gösterdi. Bu çok büyük kazanımdır. Fıkıh dersi öğretim programı güncellenen öğretim programına dördüncü üniteye eklenen cihat konusu ile ilgili iki kazanım konulmuştur. İmam hatip liseleri fıkıh dersi öğretim programı. Var mı bir sıkıntı? Var bu cihat diye bir olgu var, Kuranı Kerim’de bir ayet var. Dolayısıyla siz buna yok deseniz de yok olmuyor. O halde nedir doğrusu, çerçevesi, bizim bunu evlatlarımıza öğretmemiz lazım. Bunu yaparsak yanlış algılamaları da ortadan kaldıracağız. Burada hiçbir sıkıntı yok. Dört başı mağmur şekilde cihat kavramının evlatlarımıza verilmesi bizim, bu ülkenin en büyük kazanımıdır. Yine aslına bakarsanız 15 Temmuz’daki gelişen olaylarda cihat nedir? Cihatın bir şeyi de 15 Temmuz, 15 Temmuz’daki milletin kendi hakkına, hukukuna sahip çıkmasıdır. Cihat, hakkına hukukuna sahip çıkmaktır, kul hakkına riayet etmektir, gönül kırmamaktır kalp kazanmaktır. İşte bunların hepsi o büyük cihatın parçaları ve unsurlar.” (Hürriyet)