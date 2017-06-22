Çin aslanı cinsi köpeğin saldırısına uğradı

Olay dün Samsun'un Canik İlçesi'nde meydana geldi. Canik Belediyesi'nde çalışan Murat Çöpoğlu, beslediği Çin aslanı cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Kolları ve karnından ısırılarak yaralanan Çöpoğlu, köpeğini su birikintisinde boğarak öldürüp kurtuldu. Sokakta meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çöpoğlu, burada tedavi altına alındı. Köpek, belediye ekipleri tarafından kuduz olup olmadığının araştırılması için barınağa götürüldü.Kaynak: DHA
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