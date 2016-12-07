Cinsel istismara uğrayan genç kıza 'evlen' baskısı

Erzurum'da ayrıldığı sevgilisi tarafından cinsel istismara uğrayan genç kız, daha sonra nişanladıkları gerekçesi ile şikayetini geri çekti. Bunun üzerine yapılan incelemede genç kızın baskı ve tehdit ile evliliğe sürüklendiği ortaya çıktı

Olay Erzurum'da yaşandı. Lise öğrencisi 16 yaşındaki B.K. ve S.Y., 2015 yılında sevgili oldular. İlişkilerinin iyi gitmesi üzerine B.K. erkek arkadaşını ailesiyle tanıştırdı. Ancak anne ikilinin bu ilişkisine karşı çıktı. Bunun üzerine B.K., sevgilisinden ayrılma kararı aldı. İddiaya göre bir sene sonra S.Y. genç kızı erkekler tuvaletine götürdü ve "Sakın bağırma, artık benimsin. Birşeyler anlatırsan sen rezil olursun. Sen buna mecbursun" diyerek genç kıza cinsel istismarda bulundu. Olay bununla da kalmadı, S.Y. genç kızı tehdit ederek evlerinin bodrumunda kıza istismarda bulunmaya devam etti.



İstismarlarına devam eden S.Y. 6 Haziran'da da genç kızı çırılçıplak soydu ve cep telefonu ile görüntüledi. Buna dayanamayan genç kız ise savcılığa giderek S.Y.'den şikayetçi oldu.



Başlatılan soruşturma kapsamında B.K. Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda muayene edildi ve genç kızın zorla ve tehditle istismara uğradığı belirlendi. Aynı kurum daha sonra hazırladığı raporda da genç kızın kızlık zarında yırtıklar olduğunun belirlendiğini belirtti.





ŞİKAYET SONRASI TUTUKLANDI



Polis ekiplerinin çalışması sonrası S.Y. 11 Ağustos'ta İstanbul'da yakalandı ve tutuklandı. İddiaları reddeden S.Y., genç kız ile kendi isteği doğrultusunda birlikte olduklarını söyledi. S.Y.'nin tutuklanmasından 17 gün sonra ise B.K. şikayetini geri çekti.



NİŞAN YAPTIK DEDİ



Ailelerin karşı çıkması yüzünden ilişkinin bitme noktasına geldiğini savunan B.K., "S.Y. ailesinin ilişkiyi onaylamadığını ve İstanbul'a çalışmaya gideceğini söyleyince ayrıldığımızı düşündüm. O yüzden savcılığa giderek 'tecavüz etti' diye şikayetçi oldum. Ancak 30 Temmuz'da aile arasında nişan yaptık. S.Y. kesinlikle bana tecavüz etmedi" dedi.



ADLİ TIP'TAN EK RAPOR: SOSYAL BASKI VAR



Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcılık B.K.'yı yeniden Atatürk Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na gönderdi. Geçen 2 Eylül tarihinde hazırlanarak savcılığa gönderilen ek raporda, "B.K.'nın zorla ve tehdit ile istismara mazur kaldığının anlaşıldığı, olgu ve ailesi üzerinde yaşandığı iddia edilen olay sonrasında sosyal baskı oluştuğu, olgunun istismarcı ile evlenme konusunda baskı hissettiğinin anlaşıldığı" yönünde görüş bildirildi.



Gelen raporları dikkate alan savcılık bu kez S.Y. hakkında dava açtı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, S.Y.'nin 'zincirleme şeklinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 24 yıla kadar hapsi istendi.