Şırnak Valiliğinden alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla düzenlenen hain saldırıda, yaralanan polislerden 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece saldırıda şehit düşen polislerin sayısı 11'e yükseldi.
Bombalı saldırıda yaralanan 78 kişiden bazıları da helikopterle çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.
Yaralıların bir bölümü ise Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
KAYMAKAM DA YARALANDI
Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bomba yüklü hafriyat kamyonu ile düzenlediği ve 11 polisin şehit olurken, 3'ü sivil 78 kişi de yaralandığı intihar saldırısında Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur'un da yaralandığı ortaya çıktı. Cizre Devlet Hastanesi'nde gerekli tedavisi yapılan Kaymakam Adanur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur'un saldırı sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binaları arasında bulunan kaymakamlık konutunda olduğu öğrenildi.
Bu arada teröristlerin bomba yüklü kamyonla yaptığı saldırıda 6 aylık Filiz adlı bebekleriyle Özalp çiftinin de yaralandığı belirtildi.
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