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    • Cizre'de bombalı saldırı: 11 şehit, 78 yaralı

    Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bu sabah PKK’lı teröristler polise bomba yüklü araçla saldırdı. İlk belirlemelere göre, saldırıda 8 polis şehit oldu, 78 kişi de yaralandı

    26 Ağustos 2016 Cuma 09:07
    Cizre'de bombalı saldırı: 11 şehit, 78 yaralı
    Cizre’nin Konak Mahallesi’nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binalarının bulunduğu sokağa bu sabah saat 07.00 sıralarında bomba yüklü araçla gelen PKK’lı teröristlere polis noktasında müdahale edildi ve çatışma çıktı. Teröristler emniyet binalarına yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasını aşamayınca bomba yüklü aracı burada infilak ettirdi. Patlamada 11 polis şehit oldu, 78 kişi de yaralandı.

    Kulakları sağır eden ve deprem etkisi yaratan patlamayla birlikte Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının ön cephesi tamamen çökerken, yan tarafta polislerin kaldığı bölümler yıkıldı, malzeme deposu alev aldı. Olay yerine takviye polis ekipleri TOMA’lar ve itfaiye araçları sevk edildi. Yangına itfaiye ile birlikte TOMA’lar da su sıkarak müdahale etti. Cizre’nin tüm giriş ve çıkışları kapatılırken, bölgeye takviye gönderilen güvenlik güçleri operasyon başlattı.




    11 POLİS     ŞEHİT

    Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla düzenlenen saldırıda, şehit polis sayısı 11'e çıktı.

    Şırnak Valiliğinden alınan bilgiye göre, Konak Mahallesi Cizre-Şırnak karayolu üzerindeki Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğine yaklaşık 50 metre uzaklıktaki polis kontrol noktasına PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla düzenlenen hain saldırıda, yaralanan polislerden 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Böylece saldırıda şehit düşen polislerin sayısı 11'e yükseldi.

    Bombalı saldırıda yaralanan 78 kişiden bazıları da helikopterle çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

    Yaralıların bir bölümü ise Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


    KAYMAKAM DA YARALANDI

    Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bomba yüklü hafriyat kamyonu ile düzenlediği ve 11 polisin şehit olurken, 3'ü sivil 78 kişi de yaralandığı intihar saldırısında Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur'un da yaralandığı ortaya çıktı. Cizre Devlet Hastanesi'nde gerekli tedavisi yapılan Kaymakam Adanur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur'un saldırı sırasında İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binaları arasında bulunan kaymakamlık konutunda olduğu öğrenildi.

    Bu arada teröristlerin bomba yüklü kamyonla yaptığı saldırıda 6 aylık Filiz adlı bebekleriyle Özalp çiftinin de yaralandığı belirtildi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Cizre, Cizre Saldırı, Cizre Bombalı Araç Saldırı

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