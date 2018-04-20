Çocuk gelinin en fazla olduğu il belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yaptığı derlemeye göre, toplam evlenmeler içinde çocuk gelin oranının en yüksek olduğu il Ağrı, en düşük olduğu il ise Tunceli oldu

Türkiye'de çocuk yaşta gelin olanların sayısı 10 yılda yüzde 52 azalarak, geçen yıl 23 bin 906'ya geriledi. Toplam evlenmeler içindeki kız çocuk oranının en yüksek olduğu il yüzde 16,6 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 0,4 ile Tunceli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülkede geçen yıl gerçekleşen 569 bin 459 resmi evlilikten 23 bin 906'sını 16-17 yaş grubunda dünya evine giren kız çocukları oluşturdu.

ÇOCUK KADINLARIN SAYISI ÇOCUK DAMATLARDAN 22 KAT FAZLA

Çocuk yaştakilerin resmi evlilikleri dikkate alındığında, bunların yıllar itibarıyla her iki cinsiyette de azalma eğiliminde olduğu görüldü. 10 yıllık dönemde kız çocukların evlilik hayatına daha erken adım attığı, çocuk gelinlerin sayısının, çocuk damatların sayısından yaklaşık 22 kat fazla olduğu belirlendi.

ÇOCUK GELİNLERİN SAYISI YÜZDE 52 AZALDI

Evlenen erkek çocuk sayısı 2008 yılında 2 bin 214 iken, bu rakam geçen yıl yüzde 51 azalarak bin 81'e geriledi. Bu dönemde 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının sayısı ise yüzde 52 azalışla 49 bin 703'ten 23 bin 906'ya düştü. Kız çocuklarının taraf olduğu resmi evlenmelerin toplam evlenmeler içindeki payı 2008'de yüzde 7,7 iken geçen yıl yüzde 4,2 olarak belirlendi. Bu oran, evlenen erkek çocuklarda ise yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye düştü.

ÇOCUK GELİN ORANI EN YÜKSEK İL AĞRI

Toplam evlenmeler içindeki kız çocuk oranının en yüksek olduğu il yüzde 16,6 ile Ağrı, en düşük olduğu il ise yüzde 0,4 ile Tunceli oldu. Geçen yıl Ağrı'da 712 kız çocuk "gelin" olurken, Tunceli'de bu şekilde sadece 2 evlilik gerçekleşti. Kız çocuğu evlenmelerinin en yüksek olduğu diğer iller Muş (yüzde 16,1), Bitlis (yüzde 12,3) ve Ardahan (11,9) olarak sıralandı. En düşük oranlar ise Rize (yüzde 1,1) ve Trabzon'da (yüzde 1,4) kaydedildi.

İSTANBUL YÜZDE 1,5

İstanbul yüzde 1,5, İzmir yüzde 2,3, Ankara yüzde 2,6 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının düşük olduğu, Van yüzde 10,8, Gaziantep yüzde 10,5, Kahramanmaraş yüzde 9,9 ile çocuk gelinlerin toplam içindeki oranının yüksek gerçekleştiği büyük şehirler olarak dikkati çekti.