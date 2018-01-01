Çocuk parkında kendini astı!

Olay, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Coşkun Sokak'ta bulunan parkta meydana geldi. Bir kişinin kaydırakta asılı olduğunu görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Cengiz Arslan olduğu belirlenen kişinin kendini astığı belirlendi. Bir süredir eşi ve çocuklarından ayrı yaşadığı öğrenilen Arslan'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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