Çocuklarını dilendirsinler diye kiraya vermişler!

Çocuklarını dilendirmek için kiraya veren 11 Suriyeli Adana'da yakalandı

Çocuklarını dilendirsinler diye kiraya vermişler!

Adana'da son zamanlarda özellikle trafik ışıklarında Suriyeli dilenci çocukların artması emniyet ekiplerini harekete geçirdi. Bir ay boyunca dilenen çocukları, ailelerini tespit etmek için izleyen polis ekipleri daha sonra da harekete geçti.

Adana'nın Fatih, Yeşilyuva ve Koza mahallelerine 100 polisle operasyon düzenleyen ekipler, çocuklarını dilendirdikleri tespit edilen 11 kişiyi yakaladı. Şüpheli 2 kişinin ise yaşadıkları evi terk ettiği öğrenildi.

Suriyeli ailelerin çocuklarını bazı çeteleri dilendirmeleri için 20-100 TL arasındaki fiyatlarla kiraya verdikleri ortaya çıktı. Çocukların kira bedellerinin ise kazandıkları paraya göre belirlendiği öğrenildi. Emniyet müdürlüğüne götürülen aileler önce İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne daha sonra da Osmaniye Düziçi Geçici Barınma Merkezi'ne gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #suriyeli #dilenci
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