Çoğumuzun görmezden geldiği 5 kanser belirtisi

Çağımız hastalığı kanser, tedavi edilmediğinde ve geç kalındığında ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Bu nedenden dolayı erken evrede yakalanması oldukça önemlidir. Peki, birçoğumuzun görmezden geldiği kanser birçok kanser belirtisi olduğunu biliyor muydunuz?

Çoğumuzun görmezden geldiği 5 kanser belirtisi
06 Ocak 2019 Pazar 15:32

Kanserden korunmak için önlem alınmalı, belirtiler fark edildiği takdirde doktora danışılmalıdır. Vücudunuzun vermiş olduğu bir takım belirtiler, kanserin erken vermiş olduğu belirtiler olabilir. Bu belirtileri bilirseniz karşılaşabileceğiniz büyük problemlerinde önüne geçmiş olursunuz. 

İşte çoğumuzun görmezden geldiği 5 kanser belirtisi

Sürekli öksürmek 

Geçmeyen öksürük için bir doktora muhakkak görünmelisiniz. Geçmeyen öksürük akciğerlerinizde bir problem olmasına veya akciğer kanserine işaret ediyor olabilir.

Sürekli horlamak 

Sürekli horlamak, salgın olan bir nezlenin işareti olabilir. Ancak dikkat edin, çünkü aynı zamanda çok daha ciddi bir şeylerin olduğunun bir göstergesi de olabilir.

Sürekli yorgun olmak

Kronik yorgunluk ve bitkinlik, demir eksikliğinin bir belirtisi olabilir veya bundan daha da derin olup, daha ciddi bir hastalığa işaret edebilir. Bu nedenden dolayı muhakkak bir doktora görünmeniz gerekmektedir. Losemi kanserinin en önemli belirtileri arasında sürekli yorgunluk yer almaktadır.

İdrarda meydana gelen değişimler 

İdrar yapma alışkanlıklarınızda herhangi bir değişiklik söz konusu olmaya başladıysa örneğin; idrarınızı yaparken yanma hissi, idrarda meydana gelen kanama, idrar renginde meydana gelen değişimler böbreklerinizde kötü huylubir kistin varlığını işaret ediyor olabilir. 

Aynı zamanda erkeklerde meydana gelen idrardaki değişimler prostat kanserinin bir işareti olabilir.

Cildinizde oluşan lekeler

Cildinizde oluşan benler ve lekelenmeler mutlaka takip edilmelidir.  Ben ve leke herkesin cildinde bulunmaktadır. Ancak benlerde ve lekelerde büyüme ve koyulaşma görmeye başladıysanız bu durum cilt kanserinin belirtisi olabilir. (Milliyet)

Etiketler; #kanser #belirti
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