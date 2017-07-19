Çok terleyince yakayı ele verdi!

Havalimanında ekiplerin çok terlediği için şüphelendiği kişiden esrar çıktı

Çok terleyince yakayı ele verdi!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cumartesi günü Fas Kazablanka'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen bir kişiden şüphelendi. Terlediği de belirlenen 37 yaşındaki K.D'nin çantasında yapılan aramada 78 kapsül içerisinde esrar ele geçirildi. Şüphelinin  sürekli terlemesi nedeniyle midesinde de uyuşturucu olabileceği değerlendirilerek MR'ı çekildi. Filmde sindirim sisteminde de onlarca kapsül görüldü. Hastaneye götürülen K.D'nin sindirim sistemindeki kapsüller ilaç yardımıyla çıkarıldı. Şüphelinin sindirim sisteminde de 180 kapsül çıktı. 258 kapsülde 1 kilo 460 gram esrar olduğu belirlendi.


Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan K.D tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #esrar
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