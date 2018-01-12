Cono Aşireti'ne bin polisle baskın!

Adana'da birçok suça karıştığı iddiasıyla Cono Aşireti üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyona 1000 polis katılırken, 50 kişi de gözaltına alındı

Cono Aşireti'ne bin polisle baskın!

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Adana'da uyuşturucu, fuhuş, gasp ve yağma suçlamaları nedeniyle Cono Aşireti üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel Harekat, TEM, KOM, Narkotik ve Çevik Kuvvet ekipleri de destek verdi.

1000 polisle düzenlenen operasyonda helikopter ve drone da kullanıldı.


Evlere kapıları koçbaşlarıyla kırarak giren polis ekiplerine özel eğitimli köpekler de eşlik etti. Yapılan aramalar sonucu ekipler çoğu kadın olan 50 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan kadınlardan bazılarının hamile olduğu, bazılarının ise kucaklarında çocuklarının bulunduğu dikkati çekti. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #adana #adana operasyno #cono aşireti operasyon
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