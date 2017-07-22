Çöplerin arasında böyle bulundu!

Adana'da yeni doğan bir kız bebeği, kadın çantası içerisinde yol kenarındaki çöplerin arasına bırakıldı. Sokaktan geçerken bir vatandaş tarafından bulunan bebek, polis merkezine teslim edildi

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi 20020 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aydınlatma ışıkları çalışmayan sokakta yürüyen 29 yaşındaki Turushan Çokseyrek, karanlıkta bebek ağlaması duydu. Sesin yol kenarına bırakılan çöp poşetlerinin bulunduğu yerden geldiğini fark eden Çokseyrek, çöplere yaklaştığında kadın çantası içerisinde yeni doğmuş bir kız bebek olduğunu gördü. Bebeği çanta ile birlikte kucağına alan genç, yakındaki Hürriyet Polis Merkezi'ne gitti. Bebeği polis merkezinde görevli memurlara teslim eden Çokseyrek'in, sıcak havada yeni doğan bir bebeği yalnız başına bırakmaya vicdanının el vermediğini söylediği belirtildi.



Sağlık kontrolundan geçirilmek üzere ambulansla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin yeni doğduğu ve göbek bağının da henüz kesilmediği öğrenildi. Hastanede kontrolleri devam bebeğin, daha sonra Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Adana Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu'na teslim edileceği bildirildi.



Bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatan polis, soruşturmayı sürdürüyor.