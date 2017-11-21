Çorapların içinden çıkanlar şoke etti!

Hatay Havaalimanı'nda Gümrük Muhafaza görevlileri, KKTC'den gelen bir yolcunun sırt çantasında arama yaptı. Çantanın içinde canlı olduğunu belirleyen görevliler, detaylı aramada çorapların içine konulmuş 11 güvercin buldu. Güvercinlerin 2'sinin öldüğü belirlenirken, yolcu gözaltına alındı. Polis, yolcuyla ilgili soruşturma başlattı.
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