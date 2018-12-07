Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askerlik süresi açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bu hafta içerisinde bir araya gelebileceklerini söyledi. Gazetecilerin, "Askerlik süresi kısalacak mı" sorusunu da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum neticesinde de uygundur, uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" ifadesini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan askerlik süresi açıklaması
07 Aralık 2018 Cuma 15:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  cuma namazını kıldığı Hazreti Ali Camisi çıkışında,  gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'yla ilgili 'Sıkı tutmalıyız, fırsat vermemeliyiz' dediniz bazılarına, bunu biraz açar mısınız? Sayın Devlet Bahçeli ile görüşmeniz ne zaman öngörülüyor?" soruları üzerine Erdoğan, Cumhur  İttifakı'nın hassasiyetlerinin son seçimlerde tam manasıyla ortaya çıktığını  söyledi.

Erdoğan, birbirlerine karşı dayanışmaları, geleceğe olan yürüyüşte hassasiyetleri bulunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunu da tabii kıskanan bazı oluşumlar var. Bu oluşumların içerisinde  her an değişik birçok şeyler olabilir. Bunun başında anamuhalefet var. Bunun yanında dağdaki terör örgütünü yanını alanlar var. Bütün bunları herhalde anlamamak için sebep yok. Çok açık, net her şey ortada. Biz tabii bu Cumhur  İttifakı'nı bozdurmamak noktasında kararlıyız. Hele hele bu yerel seçim ülkemiz  için ciddi manada, yedi düvelin ülkemize, milletimize saldırdığı bir dönemde  büyük önem arz ediyor. Onun için de şu anda teknik çalışmaları yürüten  arkadaşlarımız var. Onlar bu çalışmalarını tamamlar tamamlamaz belki de bu hafta  içerisinde biz Sayın Bahçeli ile bir araya inşallah gelebiliriz, kendilerinin de  şartları, durumu el vermesi halinde. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları  değerlendiririz. Ama önümüzde tabii ayrıca zaman var. Çünkü burada Yüksek Seçim  Kurulu'nun takvimi önem arz ediyor. Bizim kendi takvimimiz de kendimize göre önem  arz ediyor. Bu şekilde kendileriyle görüşeceğiz."

Erdoğan, şu ana kadar 74 belediye başkanı adayını açıkladıklarını,  kalanları da ittifakın yaptığı çalışmaya göre açıklayacaklarını söyledi.

ASKERLİK SÜRESİYLE İLGİLİ TOPLANTI

Basın mensuplarının, dün Milli Savunma Bakanlığı'nda askerlik  süresiyle ilgili toplantıya ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, "Bana kesin neticeyi  vermedikten sonra bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Şu anda bu işin birinci  derecede sorumlusu Milli Savunma Bakanımız, bunun yanında Silahlı Kuvvetlerimiz,  başta Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanlarımız olmak üzere onlar çalışmayı  yapacaklar. Çalışmayı yaptıktan sonra bize sunumlarını yapacaklar ve bu sunum  neticesinde de uygundur, uygun değildir, bunu söyleyeceğiz ve ona göre adım  atacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "MİT Başkanı Hakan Fidan'ın ABD Kongresi'ne gittiği yönünde  bazı haberlerin bulunduğu, bunun doğru olup olmadığı"na ilişkin soruyu da "Latin  Amerika seyahatinden sonra tabii MİT Başkanımız oradan Kanada'ya ayrıldı ama  Kanada'dan sonra böyle bir gelişme olmuş olabilir. Çünkü her an oraları da  bilgilendirme arzusundayız. Fakat orada böyle bir bilgilendirmenin yapıldığını  son olarak, bundan haberdar değilim ama Kanada seyahatinden haberdarım." şeklinde  yanıtladı.

RUSYA İLE GÜRCİSTAN ARASINDAKİ KRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin, "Rusya ile Gürcistan  arasındaki krizde Türkiye'nin ara bulucu olduğu söyleniyor.  Ukrayna'nın Türkiye  Büyükelçisi'nin, Ukrayna askerlerinin serbest bırakılması noktasında Türkiye'den  destek beklediği söyleniyor." diyerek bu konuyla ilgili değerlendirmesini sorması  üzerine şunları kaydetti:

"Bu konuda taraflardan aldığım bilgiler oldu. Sayın Putin'le o süreç  içerisinde önce bir telefon görüşmem oldu, daha sonra Arjantin'de heyetler arası  bir görüşme yaptık. Tabii yine telefonla Sayın Proşenko'yla bir görüşmem oldu.  Onun da bu söylediğiniz taleplerini kendisi bana iletti ve ben de bu talepleri  Sayın Putin'e ifade ettim. Kendisinden ricada bulundum.  Tabii onlar da  gelişmelere göre temenni ederim ki olumlu bir yaklaşım içerisinde bulunsunlar.  Şimdi tabii bu gemide alınanlar,  bunlarla ilgili öyle zannediyorum ki şu anda  bir sorgulama süreçleri vardır. Bu sorgulama sürecinden sonra onlar da  kararlarını vereceklerdir. Biz tabii bu işlerde ancak ricacı olabiliriz daha da  ileri gidemeyiz."

Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yla ilgili olumlu  gelişmelerin yaşandığının hatırlatılması üzerine Erdoğan,  "Onda olumlu  gelişmeler var. Temenni ediyorum, beklentilerimizin neticesini alırız." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı #erdoğan #askerlik #süre
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