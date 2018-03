Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Afrin açıklaması: 'Bir müjdeyi paylaşmak istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır' dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:



Sözlerimin hemen başında bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi TSK desteğindeki ÖSO mensupları tarafından 8.30 itibariyle kontrol altına alınmıştır.



Afrin şehir merkezinde terör örgütünün paçavraları değil huzurun ve güvenin sembolleri dalgalanıyor. Şu anda orada Türk bayrağı dalgalanıyor, ÖSO’nuın bayrağı dalgalanıyor. Rabbimize hamd ediyorum. Kahraman mehmetçiklerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerinin geleceği için mücadele eden ÖSO mensuplarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.



Teröristlerin izlerini silerken, alt yapısından üst yapısına bölgeyi yaşanabilir hale getirecek tüm adımları atacağız. Bölge halkının en kısa sürede yurtlarına kavuşmaları için gereken her türlü adımı atacağız. Türkiye’nin ve milletimizin Suriye’nin ve Suriyelilerin bu ortak zaferi terör örgütlerini aramıza bir hançer gibi sokmaya, bin yıllık kardeşliğimizi zehirlemeye çalışanlara verilmiş en büyük cevaptır. Bu zaferin hem ülkemize, hem de Afrin bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.



Türk milleti olarak dün Çanakkale’de hangi heyecanla mücadele etmişsek, bugün de sınırlarımız içinde ve dışında aynı şekilde mücadeleyi yürütüyoruz.



EN ALÇAK TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ÜZERİMİZE GELİYORLAR'



Bugün biz de terör örgütleriyle ve arkalarındaki güçlerle sınırlarımızın içinde ve dışında bu verilen mücadelenin anlamını çok iyi biliyoruz. Çanakkale'de dönemin en güçlü ordularıyla üzerimize saldırmışlardı. Ne oldu? Şimdi o kadar cesaretleri olmadığı için özel olarak eğitip donattıkları dünyanın en alçak terör örgütleriyle üzerimize geliyorlar. PKK'dan FETÖ'ye, DEAŞ'tan PYD'ye tüm örgütler bu amaçla kullanılmakta.



Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki cesareti geride kaldı. Sandılar ki bu milletin Çanakkale'deki azmi artık kalmadı. Ama attıkları her adımda yanıldıklarını gördüler.



2015 yılında çukur eylemleriyle vatanımızın bütünlüğünü ele aldılar. Teröristleri de açılan o çukurlara gömdük. Ardından 15 Temmuz darbe girişimini başlattılar. Ellerindeki en modern silahlara güvenerek, sokaklardan milletimizin o iman dolu göğsüne çarpınca darmadağın olunca geri döndüler.



'ZİNCİRİN KALAN HALKALARINI DA KIRACAĞIZ'



Terör koridoru zinciri şimdilik dört noktadan kırıldı. Zincirin kalan halkalarını da en kısa sürede tane tane kıracak ve bu oyunu tamamen bozacağız. Kahraman mehmetçiklerimiz, askeriyle, polisiyle, ÖSO ile dün Çanakkale'de nasıl destan yazdıysa bugün de El Bab'da Afrin'de çok büyük başarılara imza atıyorlar.



Dün Çanakkale'yi geçeceklerinden emin şekilde yola çıkıp kapımıza dayananlar, bugün de planlarının başarıya ulaşacağından şüphe duymayarak sınırlarımıza geldiler. Görkemli zırhlılarıyla, dünyanın dört bir yanından getirdikleri askerlerle, erken zafer kutlayanları Çanakkale'de nasıl hüsrana uğrattıysak, sınırlarımızda terör koridoru oluşturduğunu sananları şaşkına çevirdik.



'AFRİN'İ TAMAMEN ELE GEÇİRDİK'



Her köşesi beton tünellerle donattıkları Afrin'i işte bugün 58'nci gününe giren operasyonumuzla tamamen ele geçirdik. Şimdi bayrağımız orada dalgalanıyor, ÖSO'nun bayrağı orada dalgalanıyor. Ve tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açacak en küçük bir adımımız olmamıştır.



Çünkü biz işgale gitmedik, biz sadece terör gruplarının yok edilmesine ve barışa gittik. İnsanlara zulmetmeye değil, oradaki kardeşlerimizi terör örgütün zulmünden kurtarmaya gittik. Allah şanlı ordumuza güç, kuvvet versin. Bu mücadelede en büyük ilham kaynağımız şüphesiz Çanakkale zaferimizdir.



Biz tarih yapmakta çok mahir ama onu yazmakta çok başarılı olmayan bir milletiz. Gerçi Çanakkale anlatılamayacak, ancak yaşanabilecek bir savaştı. Buna rağmen Çanakkale'yi en ideal şekilde anlatmak için daha çok çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Çanakkale bir seferberlik savaşıydı. Ülkede eli silah tutan herkes Çanakkale'ye koşmuştu. Ülkemizde pek çok lise savaş dönemlerinde mezun vermemiştir. Son sınıftakilerin tamamı Çanakkale'ye gitmiş ve geri dönememiştir.