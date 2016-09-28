Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun" geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yenişafak'tan Büşra Soyal'ın haberine göre bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), borçlarını ödeyerek emekli olabilecek 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılara yönelik bankalar ile görüşmeler yaptı ve Ziraat Bankası ile anlaşıldı.



Konuya ilişkin detayları açıklayan İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Sadettin Orhan “Yaş ve prim günü itibariyle emekliliğe hak kazanmışsınız fakat SGK'ya birikmiş prim borcunuz sebebiyle emekli olamıyorsunuz. Ya da hizmet borçlanması (askerlik, doğum, yurt dışı vb) yapmanız halinde emekli olabileceksiniz fakat elinizde borçlanma bedelini ödeyecek toplu paranız yok. İşte bu noktada krediyle emeklilik uygulaması devreye giriyor" dedi.



Toplu ödemeyi vatandaş yerine bankanın yaptığını belirten Orhan “Bağlanan emekli aylığınızdan kredi borcunuz ödeniyor. Uygulama özellikle Bağ-Kur (4/b) prim borçluları için kolaylık sağlıyor" diye konuştu.



YAPMANIZ GEREKENLER



Geçtiğimiz yıllarda da birkaç defa uygulanan krediyle emeklilik yöntemi, son olarak SGK ile Ziraat Bankası arasında 5 Eylül 2016 tarihinde imzalanan protokolle yürürlüğe girdi. Orhan krediyle emeklilik sürecini anlattı:



“Öncelikle SGK müdürlüğüne başvurarak, krediyle emeklilik uygulamasından yararlanmak istediğinizi beyan ediyorsunuz. SGK müdürlüğü dosyanızı inceliyor, borcunuzu ödemeniz veya hizmet borçlanması yapmanız halinde emekliliğe hak kazanıp kazanmadığınızı tespit ediyor. Borcunuzu ödemeniz veya borçlanma yapmanız halinde emekli olabiliyorsanız, SGK müdürlüğü size 'Prim Borcunu Ödemesi Halinde Emekli Olabilecek' yazısı veriyor. Bu yazıyla en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapıyorsunuz. Ziraat Bankası, sizin borcunuzu SGK'ya ödüyor. SGK size emekli maaşınızı bağlıyor ve kredi taksitleri emekli maaşınızdan aylık olarak kesilmeye başlıyor. Böylece hem SGK'ya borcunuzu ödemiş oluyorsunuz, hem emekli aylığı ve sağlık sigortanıza kavuşmuş oluyorsunuz."



KİMLER YARARLANABİLİYOR?



Krediyle emeklilik uygulamasından;

Şirket ortakları

Esnaf ve sanatkarlar

Köy ve mahalle muhtarları

Çiftçiler

Hizmet borçlanmasıyla emekli olabilecek tüm sigortalılar yararlanabiliyor.



SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM 2016



Söz konusu uygulamada en önemli şartın prim borcunu ödediğinde veya hizmet borçlanması yaptığında emeklilik şartlarının (yaş, prim günü) sağlanması olduğunu belirten Orhan, “Yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren uygulamadan yararlanabilmek için son başvuru tarihi 31 Ekim 2016'dır. Bu arada SGK'nın, finans kurumlarıyla da benzer bir protokol yapması uygulamadan yararlanacak kişi sayısını daha da artırabilecektir." ifadelerini kullandı.

(Yeni Şafak)



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