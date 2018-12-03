Dağdan kurtarılan dağcı, o anları anlattı

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığı dağdan bu sabah kurtarılan 2 dağcıdan Hilal İşcan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden İşcan, "Çok korktum, kötü bir şeydi. Saniyeler, soğukta geçmedi. Sürekli bir ilgi vardı. 'Çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' şeklinde öneriler oldu" dedi

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken üzlerine çığ düşen iki dağcıdan Kemal Karakoç'u arama çalışmaları sürerken, çığdan kurtulan Hilal İşcan'a ise ulaşıldı. Donmak üzere olan İşcan, kurtarıldığı bölgeden helikopterle alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Demirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İşcan ile Kemal Karakoç, saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İşcan kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, Karakoç'a ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan İşcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mümtaz Çankaya Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İşcan ile çığ altında kalan Karakoç için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı. Arama çalışmalarına başlayan Jandarma Arama ve Kurtarma (JAK), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve AFAD ekipleri'ne bir helikopterde havadan destek verdi.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Bölgedeki kötü hava koşullarına rağmen arama çalışmalarını sürdüren ekipler, sabah saatlerinde İşcan'ı buldu. Donmak üzere olan İşcan, helikoptere alınarak Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Ekiplerin Karakoç'u arama çalışmaları devam ederken, arkadaşları da arama çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye geldi.

HİPOTERMİYE GİRMİŞ

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, üzlerine çığ düşen 2 dağcıdan bu sabah kurtarılan Hilal İşcan'ın soğuk nedeniyle hipotermiye girdiği belirtildi. Helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne getirilen ve acil tıp teknisyeni olduğu öğrenilen İşcan, özel tulum giydirilerek, vücudunun normal ısısına çevrilmesi için tedaviye alındı.

Öte yandan Hilal İşcan'ın çok sayıda zirve tırmanışı yaptığı, bu tırmanışlar için sosyal medyadan katılmak isteyenleri davet ettiği ve çarşamba gününden beri Konya'dan gelen Kemal Karakoç'la birlikte bölgede kampta olduğu öğrenildi.

Çığ altında kaldığı değerlendirilen Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına devam ediliyor.



'ÇOK KORKTUM, KÖTÜ BİR ŞEYDİ'

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığı dağdan bu sabah kurtarılan 2 dağcıdan Hilal İşcan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden İşcan, "Çok korktum, kötü bir şeydi. Saniyeler, soğukta geçmedi. Sürekli bir ilgi vardı. 'Çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' şeklinde öneriler oldu" dedi.

Hastanede vücudunun normal ısısına çevrilmesi için özel tulum giydirilen Hilal İşçan, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Kurtarılacağından umutlu olup, olmadığı sorulan İşçan, "Dönem dönem yani çünkü riskli bir yerde kalmışım. Ara ara modum kesik olduğunda gerçekten çok motive etti herkes. Ondan dolayı da iyiyim. Ben karın altında kalmadım. Çığ bile üzerime gelmedi zaten; ama karın üzerinde gece geçirdim sadece. Olay saat 17.00- 18.00 gibi oldu yani bu sabah 08.00 sıralarında kurtarıldım. Korktum tabi ki kötü bir şey saniyeler geçmiyor soğukta. Sürekli bir ilgi vardı, 'Şunu yap, çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' diye. O şekilde bir sıkıntı olmadı" dedi.

'ŞOKTAYIM'

"İyileşince tekrar aynı dağa çıkmak ister misiniz?" sorusu üzerine Hilal İşçan, "Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Şu an o kadar kötü bir durum ki hayatıma nasıl devam edeceğimi bile bilmiyorum. Şoktayım şu an. Sağlık durumum iyi, bir sıkıntım yok. Benim açımdan kurtarılmam güzel bir şeydi. Gerçekten orada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekten büyük emek sarf edildi" diye konuştu.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Dağcı Hilal İşcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Mustafa Görür ise "İlk geldiğinde şoktaydı hasta. Yalnız el ve ayaklarında soğukluk ve ısı düşüşü vardı. Gerekli ısıtma ve ilaç tedavileri başladı. Şu anda genel durumu iyi. Hastamız uzun süreli soğuğa maruz kalmış. Şu an müşahede amaçlı gözetim altında tutuyoruz. Şimdilik durumu iyi. Bugün müşahede altında tutulur gibi duruyor. Herhalde her şey yolunda giderse yarına genel durumunu değerlendirip, tekrar kararımızı veririz" dedi.