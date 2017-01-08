Darbe gecesi yaşananlar böyle görüntülendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Malatya'daki 2. Ordu Komutanlığı nizamiyesinde yaşananlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

Kamera kayıtlarında, darbe girişimi başladığı andan itibaren askerlerin rutin nöbet yerine mevzilerde atış pozisyonunda dışarıya doğru hedef aldıkları görülüyor.



Güvenlik kamerası açısının kontrol merkezinden sık sık değiştirildiği belirlenen görüntülere, önlem alan polislerin yüzlerinin ve çevrenin yakınlaştırılarak görüntülendiği yansıdı.



Görüntülerde vatandaşların tepki amacıyla nizamiye önüne geldiği, polis ve bazı vatandaşların sık sık nizamiye girişinde askerlerle konuştuğu görülüyor.



Malatya Valisi Mustafa Toprak'ın saat 03.00 sıralarında 2. Ordu Komutanlığında hareketlilik olduğu yönündeki bilgi üzerine nizamiye kapısına gelişinin de yansıdığı görüntülerde, Valinin kapıdaki askerlerle konuşması ve darbeci askerlerin silahlarının kurma kolunu çekmesi de yer alıyor.



Çıkan çatışmalar da görüntülerde



Jandarma ve polis ekiplerinin saat 04.00 sıralarında yolu kapatması üzerine darbeci askerlerin ateş ettiği anların bulunduğu görüntülerde, sabahın ilk ışıklarıyla nizamiyede mevzilerdeki askerlerin ateş açması sonucu çatışmaların sürdüğü görülüyor.



Görüntülere, iş makinelerinin nizamiye kapısına getirilerek tüm giriş ve çıkışların kapatılması ile girişime tepki üzerine gelen vatandaşlara ateş açılması da yansıyor.