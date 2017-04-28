Define ararken göçük altında kalıp öldü

Define aramak için oğlu ile birlikte kaçak kazı yapan adam, göçük altında can verdi.



Olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 01.00 sıralarında Doburca Mahallesi'nin ormanlık alanına giden 57 yaşındaki Ali Çivi ile 27 yaşındaki oğlu Erdoğan Çivi, kaçak kazı yapmaya başladı. Define aradığı öğrenilen baba oğulun kazdıkları tünelde göçük meydana geldi.



Babası göçük altında kalan Erdoğan Çivi, durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine hemen itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler göçük altında Ali Çivi'yi çıkartmak için yarım saat uğraştı. Ancak Çivi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Çivi'nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





