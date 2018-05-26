Dekanın görevden alınmasıyla ilgili YÖK'ten ilk açıklama

YÖK Başkanı Yekta Saraç, dün görevden alınan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı ile ilgili olarak "Kendisini severim ama CHP fakülte bahçesinde siyasi propaganda yaptı" dedi

Dekanın görevden alınmasıyla ilgili YÖK'ten ilk açıklama
26 Mayıs 2018 Cumartesi 10:35

CNN Türk canlı yayınına katılan Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç açıklamalarda bulundu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaretinin ardından Dekan Alaattin Duran'ın görevden alınması ile ilgili soruyu yanıtlayan Saraç şu ifadeleri kullandı:

Kendisi sevdiğim bir akademisyen. Ancak orası fakülteden öte bir hastane bahçesi ve burada bir siyasi propaganda yapıldı.

Etiketler; #yök #yekta saraç #cerrahpaşa görevden alma
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