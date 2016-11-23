Demirtaş'la aynı cezaevinde kalan 62 PKK'lı, Bandırma'ya nakledildi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevindeki 62 PKK'lı hükümlü başka cezaevine nakledildi

Geçtiğimiz günlerde tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım'da Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konulmuştu. Daha sonra bu cezaevine tutuklanan HDP'li vekil Abdullah Zeydan da getirilmişti.



Alınan bilgiye göre Adalet Bakanlığı, bu cezaevinde kalan 62 PKK'lı hükümlünün başka bir cezaevine nakledilmesi kararını verdi.



Karar sonrası 62 hükümlünün Bandırma F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne nakledildiği öğrenildi.



Edirne'ye en son yaklaşık 2.5 ay önce Tekirdağ başta olmak üzere çeşitli cezaevlerinden terör hükümlülülerin nakledildiğini belirten yetkililer, cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısının yaklaşık 400 olduğunu söyledi.



