Demirtaş tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu: Temsil yetkimiz zorla elimizden alındı

Geçtiğimiz günlerde HDP'li vekillere yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevine gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ifade verdi

Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır'da tutuklanıp Edirne'deki bir cezaevine gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hakkında açılan davada ifade verdi.



Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya Demirtaş, ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 1700 kilometre uzaklıkta ve kısıtlı imkanlarla adil bir yargılamanın yapılamayacağını belirten Demirtaş, yanında olmayan avukatları ile bilgi alışverişinde bulunmasının mümkün olmadığını söyledi. Yine de hakkındaki suçlamalara cevap vermek istediğini belirten Demirtaş, iddianamede söz konusu olan konuşmanın kendisine ait olduğunu söyledi. Ancak bazı yerlerde deşifre ve yazım hataları bulunduğunu belirten Demirtaş, "Konuşmamın hangi cümlesinde Türklüğü, Cumhuriyeti ve TBMM'yi aşağıladığım somut olarak belirtilmiyor. Çünkü konuşmamın hiç bir yerinde Türk Milleti'ni veya üyesi olduğum TBMM'yi itham eden veya ima eden bir aşağılama yoktur. Konuşmam baştan sona dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki, hükümeti eleştiri ve çağrı mahiyetindedir. Bu aşamada beraat kararı verilmesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Kendisi ve dokunulmazlığı kaldırılan diğer milletvekilleri ile ilgili de bir şey söylemek istediğini belirten Demirtaş, "Parlamentonun 3'üncü büyük partisinin Eş Genel Başkanı ve grup başkanıyım. Dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldiğinde görüşlerimi hem parlamento içinde, hem dışarda dile getirmiştim. 20 Mayıs itibariyle dokunulmazlıklar geriye doğru kalkmıştır. Dokunulmazlıklar 20 Mayıs'tan sonra halen devam ediyor. Yani dokunulmazlıklar geleceğe doğru değil, geçmişe doğru kaldırılmıştır. Adil yargılama ile birlikte hakkımdaki ithamlardan kurtulma fırsatı olarak görüyoruz. Yargılanmaktan kaçmak için yaptığımız manevralar değildi. Parlamentoda şu dakika itibariyle görev yapan vekillerle aramızda dokunulmazlık konusunda zerre kadar fark yoktur." dedi.



İfade vermeyi kabul etmese de, mahkemeye gitmese de, mahkemenin kendisi ile ilgili bir tedbir alamayacağını belirten Demirtaş, yapılan düzenlemede 20 Mayıs sonrası dokunulmazlık zırhının korunduğunu ileri sürdü. Demirtaş sözlerine şöyle devam etti: "Ülkemizde ağır aksak işlese de güç ayrılığı esastır. Hiç bir erk, diğer erkin üzerinde kontrol vasfı oluşturma hakkı yoktur. Bir yargı mercii, dokunulmazlığı olan bir yasama üyesini, yasama faaliyetinden alıkoyamaz. Mahkeme 20 Mayıs'tan sonra devam eden mutlak dokunulmazlığı gözardı etmektedir. Yasama yetkim halk tarafından tescillenen milli irade, temsil yetkimiz zorla elimizden alınmıştır."



Demirtaş, 3 Şubat 2016 tarihinde Mardin'de yaptığı bir konuşmada, 'Türklüğü, Cumhuriyet'i ve TBMM'yi alenen aşağılamak' suçundan yargılanıyor.