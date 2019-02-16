Deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi

Deniz dibi temizliği yapıldı
16 Şubat 2019 Cumartesi 10:19

Bodrum Belediyesi dalış ekibince gönüllü dalgıçların da desteğiyle ilki 2015 yılında gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmasına bu yıl Bitez Mahallesi'nden başlandı.

Bitez limanı ve yakın çevresinde 11 dalgıcın katıldığı ve 1,5 saat süren temizlik çalışmasında otomobil lastiği, metal ve plastik boru, balık sepeti, cam ve plastik şişeler, teneke kutu, içi zeytin dolu plastik şişe, halat, tabela, duş kabini parçası gibi çok sayıda atık madde çıkarıldı. Atıklar bir süre  karada sergilendi.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür vekili Engin Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizden çıkarılan atık miktarının her yıl azaldığını söyledi. Vatandaşlar, denizlerin temiz tutulması için daha bilinçli olunması gerektiğini dile getirdi. Sergilenen atıkların Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüleceği belirtildi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #deniz dibi #temizlik #muğla
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