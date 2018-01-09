Deparsport boks malzemeleri

Boks malzemeleri, boks sporunun yanı sıra Kick-Boks, Muay-Thai, Wushu Sanda gibi spor branşlarında da kullanılan malzemelerdir. Bu malzemeler, koruyucu malzememeler kıyafetler olarak ayrıma tabi tutulabilirler

boks sporunun yanı sıra Kick-Boks, Muay-Thai, Wushu Sanda gibi spor branşlarında da kullanılan malzemelerdir. Bu malzemeler, koruyucu malzememeler kıyafetler olarak ayrıma tabi tutulabilirler.

Koruyucu malzemelere, bandaj, kask, dişlik, boks eldiveni, göğüs koruyucu, ayak botu, kogi, kaval koruma, boks torbası ya da diğer bir deyişle kum torbası malzemesi söylenebilir.

Kıyafetler ise, şort, tişört, boks pantolonu olarak söylenebilir.

BOKS ELDİVENİ

Eldiven seçimi yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri birkaç grupta toplayabiliriz. Renk ya da desen, üretiminde kullanılan malzeme, OZ değeri, kalıbı şeklinde gruplandırılabilir.

Renk ya da desen konusunda seçim yaparken, uğraştığınız spor dalına uygun seçim yapmalısınız. Yani, wushu ile uğraşıyorsanız kırmızı ya da siyah renklerden birisini seçmek zorundasınızdır. Buna karşılık, Boks, Kick-Boks, Muay-Thai branşlarında ise, mavi ya da kırmızı renklerden birisini seçebilirsiniz. Bu renkler dışında seçim şansınız yoktur.

Başka renk seçiminiz bulunmadığı gibi, düz renk seçmelisiniz. Yoksa, desenli boks eldiveni kullanımı da yasaktır.

Ancak, antrenmanlarda kullanacağınız eldivenleri istediğiniz şekilde seçebilirsiniz. Özellikle bu desenli ve alev modelli eldivenlerin çokça tercih edildiğini söylemeliyiz.

Üretimde kullanılan malzeme bakımından ise deri ve suni deri şeklinde ayrımlar bulunur. Fiyatı doğrudan belirleyen bir unsurdur. Suni derilerin rahatsız edici bir koku yaptığını söyleyelim.

OZ değeri denildiğinde sakın eldivenin boyutu aklınıza gelmesin. OZ değeri boyutla değil sıkletle yani kilo ile alakalıdır. Müsabakalar için 10 OZ tercih edilirken, antrenmanlar için genelde 12 OZ tercih edilmektedir.

Gördüğünüz gibi boks malzemeleri belirli standartlara uygun olmak zorundadır. Bu standartlar genel itibariyle hem yetişkinler hem de çocuklar için geçerli bir durumdur.

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