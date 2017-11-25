Dere kenarında alkol alırken, düşüp öldü!

Dere kenarında alkol alan 54 yaşındaki Mustafa Kırgıl, dengesini kaybedip düşünce öldü

Dere kenarında alkol alırken, düşüp öldü!

Olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi'ne bağlı Soğukkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dere kenarında alkol alan 54 yaşındaki Mustafa Kırgıl, dengesini kaybedip düştü. İçinde 30 santim su olan ve zemini de beton olan dereye düşen Kırgıl, hayatını kaybetti.


Çevrede bulunan vatandaşlar dere kenarında cep telefonu, bira ve muz görünce derenin içine baktı. Derede Kırgıl'ı hareketsiz yatarken gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler yaptıkları incelemede Kırgıl'ın yüz üstü düştüğünü ve hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi.


Kırgıl'ın cesedi itfaiye ekipleri tarafından dereden çıkartılırken, kesin ölüm nedeninin bulunması için morga kaldırıldı. Kırgıl'ın üzerinde yapılan incelemede uyuşturucu çıktığı da öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #alkol #dere ölüm #bursa
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