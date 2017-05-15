Derinlemesine Temizlikte Buhar Gücü Evidea’da!

Geleneksel temizlik metodlarından daha etkili ve daha hijyenik temizlik sağlayan en güvenilir yöntem kuşkusuz buharlı temizliktir

Deterjan, çamaşır suyu ve benzeri kimyasal temizlik ürünlerine ihtiyaç duymadan, üzerinde kullanılacak ürüne göre değişen yüksek sıcaklıktaki iyonize kuru buharla evinizdeki tüm eşyaları pratik ve hızlı bir şekilde temizlemek ve ileri seviyede hijyen sağlamak için evinizin tek ihtiyacı olan şey temizleyici buhar makinesi.

Temizlik sırasında buhar, kir ve yüzey arasındaki tüm mikroskobik boşluklara ulaşır ve böylece en zorlu kirleri bile tamamen yok eder. Evinizi buharlı temizleyici ile temizlerken deterjanın bile çıkaramayacağı kirler yüksek sıcaklıkta verilen buharla en sağlıklı şekilde temizlenir.

Siz de buharlı temizleyici ile evinizde kusursuz temizliğin tadını çıkarabilirsiniz. Üstün temizleme performansı sayesinde buhar makinesi bakterilerin%99’unu anında yok ederek sizlerehijyenik ve sağlıklı bir yaşam ortamı sağlar. Mutfak, banyo ve zemin temizliğinde inanılmaz sonuçlar sunan mükemmel bir temizlik çözümüdür. Buharlı temizliğin geniş uygulama yelpazesini keşfedin!Buharlı temizleyici ile derz, kalorifer petekleri gibi ulaşılması ve temizlenmesi zor bölgelere kolayca ulaşabilir, klozet, lavabo ve evinizin tüm ıslak alanlarında hijyenik temizlik sağlayabilirsiniz. Avize, panjur, vitrin, pencere ve diğer tüm yüzeylerde de etkin temizlik yaparak kısa sürede sonuca ulaşırsınız.

Buharlı temizleyici aynı zamanda düzenli kullanım halinde ev akarları, mantar, küf, bakteri, zehirli kimyasal ve buna benzer birçok atığı yok eder. Buharlı temizleyiciler %80'e kadar su tasarrufu sağladığı için buharlı temizleyici yorumları da en çok buhar makinesinin sağladığı tasarruf yönünde olduğu gözlemleniyor.

Tüm bunların yanında buharlı temizleyici kullananlar için en önemli özelliklerden biri de alerji hastaları, astım hastaları ve küçük çocukların yaşadığı ortamda buharlı temizleyicilerin maximumhijyen sağlamasıdır. Çünkü her ne kadar yüzeyler, çıplak gözle temiz görünseler bile, mikroskop altında incelendiği zaman insan vücuduna zararlı milyonlarca bakterilerin hala var olduğu görülüyor. Buna karşı bir buharlı temizleyici hiçbir kimyasal kullanmadan %99 oranında bakterileri öldürerek doğal ve sağlıklı bir hijyeni mümkün hale getirebiliyor.

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