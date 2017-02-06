Devrilen araçta 3 kişi yanarak öldü

Gaziantep'in Araban ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan otomobilde bulunan 3 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 KR 684 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolunda Karasu Çayı üzerindeki köprü girişinde devrildi.



Kazanın ardından otomobilin LPG tankının patlaması sonucu yangın çıkan araçta bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti.



İhbar üzerine kaza yerine gelen Araban İlçe Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta yanmış halde buldukları 3 kişinin cesedini otomobili parçalayarak çıkarabildi.



Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.