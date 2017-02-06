Devrilen araçta 3 kişi yanarak öldü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 KR 684 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolunda Karasu Çayı üzerindeki köprü girişinde devrildi.
Kazanın ardından otomobilin LPG tankının patlaması sonucu yangın çıkan araçta bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 3 kişi hayatını kaybetti.
İhbar üzerine kaza yerine gelen Araban İlçe Belediyesi itfaiye ekipleri, araçta yanmış halde buldukları 3 kişinin cesedini otomobili parçalayarak çıkarabildi.
Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin ilk incelemesinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
Gaziantep'in Araban ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan otomobilde bulunan 3 kişi öldü
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 02 KR 684 plakalı otomobil, Gaziantep-Adıyaman karayolunda Karasu Çayı üzerindeki köprü girişinde devrildi.