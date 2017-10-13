Digitalzone 5. kez İstanbul'da

Geçtiğimiz yıllarda adını tüm dünyaya duyurmuş olan Zeo Agency Dijital Konferansları, Digitalzone ismiyle 20-21 Ekim tarihleri arasında Hilton İstanbul, Bomonti Hotel’de gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıllarda adını tüm dünyaya duyurmuş olan Zeo Agency Dijital Konferansları, Digitalzone ismiyle 20-21 Ekim tarihleri arasında Hilton İstanbul, Bomonti Hotel’de gerçekleşecek. Digitalzone konferansları bu yılda dünyaca ünlü birçok ismi ağırlamayı planlıyor. Yurt dışında ve ülkemizde çok sayıda takipçisi ve Türkiye’deki SEO sektörüne katkısı azımsanmayacak olan etkinlikte alanında uzman konuşmacılar deneyimlerini aktaracaklar. İki gün sürecek olan organizasyonda dünyaca ünlü markalarla çalışmış SEO uzmanları, birikimlerini paylaşırken, ayrıca Avrupa’nın üst firmalarında çalışan dijital pazarlama uzmanları da katılımcı olarak yer alacak. SEO adına her türlü bilginin ön planda olacağı bu organizasyonda, etkinliğe katılan katılımcıların amaçlarına hizmet etmeyi ve tam anlamıyla SEO kelimesini hafızalara kazımayı planlıyor.

Etkinlikte bulunan konuşmacılar ise;

-Judith Lewis

-Emily Grossman

-Fatih Özkösemen

-Kaspar Szymanski

-Millie İsmail

-Yiğit Konur

-Samuel Scott

-Michal Magdziarz

-Cindy Krum

-Arda Mendeş

-Mehmet Aktuğ

-Uğur Eskici

-Ümit Yılmaz

-Serbay Arda Ayzit

-İlyas Teker

-Şahin Seçil

-Gerard Compte

SEO konusunda uzmanlığını ortaya koymuş olan, konferansın organizatörlüğünü yapan Zeo Agency kurucularından ve bugüne kadar WMF16, SEMdays ve Content Marketing Masters gibi birçok yurt dışı konferansında konuşma yapan, bu yıl BrightonSEO'da da konuşan Yiğit Konur'un yer aldığı konferans , Konur’un açılış konuşması ile başlayacaktır.

Etkinliğin önemli yanlarından birisi ise profesyonel SEO uzmanları ile, bu etkileyici atmosferin içinde katılımcıların bire bir konuşma, sohbet etme, soru sorma imkânının bulunuyor olması.

Dijital dünyada satış yapan herkesin içeriğe, pazarlamaya ve SEO’ya daha fazla yatırım yaptıkları göz önünde bulundurulursa, şirketlerin önem listesinde üst sıralarda yerini alan SEO deneyiminizi bir adım daha ileri taşımak için, eşsiz konuşmacılar ve network fırsatları ile dolu iki günlük bu deneyimi kaçırmayın!