Digitalzone 5. kez İstanbul'da

Etkinlikte bulunan konuşmacılar ise;
-Judith Lewis
-Emily Grossman
-Fatih Özkösemen
-Kaspar Szymanski
-Millie İsmail
-Yiğit Konur
-Samuel Scott
-Michal Magdziarz
-Cindy Krum
-Arda Mendeş
-Mehmet Aktuğ
-Uğur Eskici
-Ümit Yılmaz
-Serbay Arda Ayzit
-İlyas Teker
-Şahin Seçil
-Gerard Compte
SEO konusunda uzmanlığını ortaya koymuş olan, konferansın organizatörlüğünü yapan Zeo Agency kurucularından ve bugüne kadar WMF16, SEMdays ve Content Marketing Masters gibi birçok yurt dışı konferansında konuşma yapan, bu yıl BrightonSEO'da da konuşan Yiğit Konur'un yer aldığı konferans, Konur’un açılış konuşması ile başlayacaktır.
Etkinliğin önemli yanlarından birisi ise profesyonel SEO uzmanları ile, bu etkileyici atmosferin içinde katılımcıların bire bir konuşma, sohbet etme, soru sorma imkânının bulunuyor olması.
Dijital dünyada satış yapan herkesin içeriğe, pazarlamaya ve SEO’ya daha fazla yatırım yaptıkları göz önünde bulundurulursa, şirketlerin önem listesinde üst sıralarda yerini alan SEO deneyiminizi bir adım daha ileri taşımak için, eşsiz konuşmacılar ve network fırsatları ile dolu iki günlük bu deneyimi kaçırmayın!
Etkinlik konuları hakkında bilgi almak için https://zeo.org sayfasını ziyaret edebilirsiniz.