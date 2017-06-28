Dikkat kavurucu sıcaklar geliyor! İzmir 42 dereceyi görecek!

Türkiye'ye yaz geç geldi ancak çok da etkili geldi. Kavurucu sıcaklar etkisini göstermeye başladı. Daha da kötüsü geliyor

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altına girdi. Geç gelen yaz, kendisini kavurucu bir şekilde hissettirmeye başladı. Ancak bu günler iyi günler. Çünkü önümüzdeki günlerde daha da kavurucu sıcaklar geliyor.



Hava sıcaklıkları rekor seviyeye doğru yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre perşembeden itibaren sıcaklıklar daha da yükselecek. İstanbul ve Ankara gibi iller sıcaklık rekoru kıracak.



İzmir kavrulacak

Kavurucu sıcaklıktan İzmir de nasibini alacak. Perşembe günü 38 dereceyi görecek olan İzmir, cuma günü ise 41 dereceye kadar yükselecek. Cumartesi günü ise İzmir'de sıcaklık 42 dereceyi görecek. Pazar günü 41 derece olacak olan İzmir'de pazartesi günü ise sıcaklığın biraz düşeceği ve 36 dereceye ineceği belirtildi.