Dikkat! Sıcaklıklar düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacak, diğer yerlerde ise değişmeyeceği tahmin ediliyor

Dikkat! Sıcaklıklar düşecek!
08 Eylül 2018 Cumartesi 09:48

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice (30-50 km/sa.) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Zonguldak, Bartın, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Etiketler; #meteoroloji #hava durumu #hava sıcaklığı
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