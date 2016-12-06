Diyarbakır'da iki belediyeye daha operasyon: Başkanlar gözaltında

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında merkez Yenişehir ve Kayapınar Belediyesi'ne bu sabah arama başlatıldı

İki belediye binasında arama yapılırken, çalışanlar içeri alınmadı. Yenişehir Belediyesi'nde saat 06.00'da başlatılan arama sona ererken, Kayapınar Belediye Başkanı DBP'li Mehmet Ali Aydın ile Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu, evlerinden gözaltına alındı. Her iki Belediye'nin dahil olduğu Diyarbakır'ın 12 ilçe belediyesinin iş ve işlemleri Diyarbakır Valiliğin'den 25 Kasım'da gönderilen yazı ile birlikte kaymakamlıkların onayına ve iznine bağlanmıştı.



BELEDİYELERDE ARAMALAR BİTTİ



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında merkez Yenişehir ve Kayapınar Belediye binalarına bugün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, Belediyelerin başkanlık makamları dahil birçok birimde arama yaptı. Yapılan aramalarda bazı belgelere de el koyan polis, daha sonra tuttuğu tutanakla binalardan ayrıldı. Polislerin iki belediyeden ayrılması ile birlikte çalışanlar belediye binalarına alınırken, evlerinden gözaltına alınan Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu ile Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın'ın emniyetteki sorguları sürüyor.