Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır merkez Bağlar İlçesinde dün gece araç alım satımı yüzünden aralarında tartışma çıkan iki grubun silahlı kavgasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Merkez Bağlar ilçesi Bayındırlık semtinde aralarında araç alım-satımı konusunda sorun bulunan iki grup bir büroda bulaşarak bunu çözmek istedi. Görüşmede tartışma çıkması ve tartışmanında silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 45 yaşındaki Faruk Mayda ile 28 yaşındaki Muhammed Akay hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #diyarbakır #ölüm #kavga
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