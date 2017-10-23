Diyarbakır'da uzman onbaşı evinin önünde saldırı!

Diyarbakır'da evinden çıkan bir uzman onbaşı silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan uzman onbaşı hastaneye kaldırıldı

Olay Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre evinden çıkan Uzman Onbaşı B.D., saat 09.00 sıralarında evin önündeki aracına malzeme koydu. Diyarbakır nüfuslu olduğu öğrenilen uzman onbaşı o sırada silahlı saldırı düzenledi. Arkasında bulunan kişi tarafından vurulan uzman onbaşı, sırtından ve başından kurşun darbesi aldı. Ağır yaralı uzman onbaşı olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.



22 yaşında olduğu öğrenilen uzman onbaşının tedavisi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.



Uzman onbaşının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için de çalışma başlatıldı.