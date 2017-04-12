Diyarbakır'daki patlama terör saldırıs çıktı!

Diyarbakır'da dün meydana gelen patlamanın terör saldırısı olduğu ortaya çıktı

Diyarbakır 'da dün meydana gelen saldırı ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Panzer tamiri sırasında oluştuğu söylenen patlamanın aslında terör saldırısı olduğu açıklandı.

Dün Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'nde bulunan emniyet binasında bir patlama meydana geldi. Patlamada 3 kişi şehit oldu. Olayla ilgili ilk yapılan açıklamada patlamanın panzer tamiri sırasında meydana geldiği söylenmişti.Konuyla ilgili katıldığı bir televizyon programında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın aslında bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.Teröristlerin yerin altına tünel açarak patlayıcı yerleştirdiğini anlatan Soylu, ardından da bunu patlattıklarını söyledi.Patlamada 1'i polis, 2'si sivil personel olmak üzere 3 kişi şehit olmuştu.