DMD hastaları Erdoğan'dan yardım istedi

Antalya'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastaları ve hasta yakınları, seslerini duyurmak için Kalekapısı'nda bir araya geldi. Türkiye'de bu hastalıkla mücadele için tedavi yöntemlerinin desteklenmesi, kas hastalıkları teşhis ve tedavi merkezlerinin kurulması gerektiğini söyleyen aileler ve hasta çocuklar, yazdıkları pankartlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi

DMD'nin kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan ölümcül hastalık olduğunu belirten DMD ile Mücadele Derneği Antalya Temsilcisi Dilek Günel, bu hastalığın çocukluk döneminde başlayan ve ilerleyen, çocukların fiziksel tüm hareketlerini zorlaştıran, tekerlekli sandalyeye mahkum eden, solunumu ve kalp kasını etkilemesiyle birlikte 20'li yaşlarda yaşamı tehdit eden genetik geçişli kas erimesi hastalığı olduğunu belirtti.

Tedavi konusunda umutlarının güçlü olduğunu, dünyada bilimsel yüzlerce çalışmanın DMD için tedaviye umut olduğunu söyleyen Günel, "Türkiye'de 5 bin çocuk bu hastalığın pençesinde. Biz aileler olarak toplumsal duyarlılık bekliyoruz. Devletimizden, Sağlık Bakanlığı'ndan ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan duyarlılık bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Dünyada bilimsel tedavi denemelerinin son noktaya geldiğini ve ülkede DMD hastalığı konusunda uzman hekimler bulunduğunu ifade eden Günel, "Devletimizin sorumluluk almasını, çocuklarımızın bu tehlikeli hastalıktan kurtulması için ülkemizde bu konuda uzman hekimlerin desteklenmesini, bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için kas hastalıklarının teşhis ve tedavi merkezlerinin kurulmasını devletimizden talep ediyoruz. Lütfen sesimize kulak verin" dedi.