Doğalgaz Topraklaması Neden Zorunludur?

Doğalgaz ülkemizde yaygın olarak kullanılan ısınma araçları arasında zirvededir. Özellikle çevre dostu olan bu cihazların kullanıma geçene kadar birçok prosedür vardır

Doğalgaz ülkemizde yaygın olarak kullanılan ısınma araçları arasında zirvededir. Özellikle çevre dostu olan bu cihazların kullanıma geçene kadar birçok prosedür vardır.güvenli bir doğalgaz kullanımı için gereklidir. Doğalgazın evlere yayılımı sağlarken tesisatta meydana gelen sürtünmeler ciddi arızalara neden olmaktadır. Doğalgaz borusunda meydana gelen sürtünmeler statik elektriği de açığa çıkarmaktadır. Bu statik elektrik ise tesisatta bir kaçak varsa binalarda patlamaya kadar gider. Bunun sonucunda da ciddi yaralanmalar, ölümler meydana gelir.

Günümüzde topraklama olmayan binaların bu sisteme dönmesi can ve mal güvenliği açısından zorunludur. Eski dönem evlerde genellikle olmayan Ankara doğalgaz topraklaması firmanın tespiti ile tesisata döşenmektedir. Doğalgaz konusunda yetki sahibi olan elektrik mühendisleri aracılığıyla yapılan bu işlemler yapılmadığı takdirde binanın tamamına doğalgaz verilmemektedir. Caydırıcı bir sebep olan bu kesim işleminden sonra prosedüre göre tesisat yapılıp gaz kesim işlemi sonlandırılır. Binaya daha güvenli bir şekilde verilen doğalgaz yine yetkili birimler tarafından kontrol edilmelidir.

Doğalgaz şirketlerine gelen arıza ihbarları her zaman ön planda yer almaktadır. Ankara doğalgaz topraklaması yapmayan binalar böylelikle daha kolay tespit edilmektedir. Can ve mal güvenliğimiz açısından yaptırılması zorunlu hale gelen topraklama sistemi en uygun yerden yapılarak statik elektrik borudan değil toprağa inerek tehlike önlenmiş olacaktır. Ülkemizde bir hayli önemli konular arasında olan doğalgaz topraklaması her yıl düzenli olarak ölçülmektedir.