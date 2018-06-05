Doktorun sır ölümü. Yanında ilaç kutuları bulundu

Balıkesir’in Burhaniye ilçe merkezindeki 9'uncu nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Orhan Ülgen (56), ilçeye bağlı kırsal Kızıklı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Doktorun sır ölümü. Yanında ilaç kutuları bulundu
05 Haziran 2018 Salı 13:11

Burhaniye ilçesi Çay Caddesi'nde bulunan 9'uncu nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Aile Hekimi Dr. Orhan Ülgen'den arkadaşları cumartesi gününden bu yana haber alamadı. Orhan Ülgen'in telefonlara cevap vermemesi ve pazartesi günü işe de gelmemesi üzerine mesai arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi.

Dün gece Kızıklı Mahallesi'ndeki Ülgen'e ait eve giren jandarma ekibi, çekyatın üzerinde cansız bedenini buldu. Çekyatın yanında çok sayıda boş ilaç kutusu olduğu öğrenildi. Nöbetçi savcının talimatı ile Burhaniye Devlet Hastanesi'ne getirilen Dr. Ülgen’in cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #balıkesir #doktor #doktor ölüm
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