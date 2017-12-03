Düğün günü gelini öldürdü

Olay, Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde meydana geldi. Güllü Y. (22) ile M.Y. (23) resmi nikahlarını yaptıktan sonra düğün hazırlıklarına başladı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Y., düğünlerinin yapılacağı gün eşi Güllü Y.’yi evlerinin mutfağında ekmek bıçakladı. 8 bıçak darbesi alan Güllü Y., hayatını kaybetti.
Cinayet şüphelisi M.Y. bir tarlada yakalandı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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