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    • Düğün için gelinliği yetiştirmek isterken kaza yaptı, damadın yeğeni öldü

    Edirne'de bu akşam gerçekleşmesi planlanan düğününe hazırlanan damat, yaptığı trafik kazasında yeğenini kaybetti

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 14:18
    Düğün için gelinliği yetiştirmek isterken kaza yaptı, damadın yeğeni öldü
    Alınan bilgiye göre, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli 28 yaşındaki Ersel Eresin'in kullandığı 17 EL 333 plakalı otomobil, Havsa-Edirne istikametinde Sazlıdere mevkisinde önünde seyir eden 30 yaşındaki Kerem Taşdelen'in idaresindeki 22 EV 269 plakalı kamyonetle çarpıştı.

    Kazada, sürücü Eresin ve 9 yaşındaki yeğeni Furkan Eresin yaralandı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

    Yaralılardan Furkan Eresin hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Furkan'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

    Öte yandan Eresin'in bu akşam Abalar köyünde düğününün olduğu ve müstakbel eşinin gelinliğini almak için kent merkezine gittiği öğrenildi.

    Ekipler Eresin'in kullanılamaz hale gelen otomobilini, arka koltuğundaki gelinliği aldıktan sonra çekiciyle olay yerinden kaldırdı.
    Haber Kaynağı: AA
    Anahtar Kelimeler: Edirne, Edirne Damat Kaza

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