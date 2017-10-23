Düğünde darp edilen gelinin kocası konuştu

Samsun'da düğünde takı töreninde çıkan kavgada kız tarafı tarafından dövüldüğü öne sürülen damat Bilgin Akhan, "Bunlar daha önce de 4 kişiye böyle yapmışlar. Bunlar gasp peşindeler. Onlara verdiğim 5 bin lira 'süt parası' ile 15 bin lira değerindeki takıları almadan kesinlikle boşanmayacağım" dedi

Olay, dün İlkadım İlçesi Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Sanayi sitesinde işçi Bilgin Akhan ile Duru Akhan 15 gün önce tanışıp evlenmeye karar verdi. Erkek tarafı, kız tarafına iddiaya göre 5 bin lira 'süt parası', 3 altın bilezik, 2 altın yüzük, 1 kolye ve 2 küpe sözü verdi. Dün Bilgin Akhan'ın evlerinin duvarları örülmeyen üst katında düğün töreni yapıldı. Kız ve erkek tarafı çalan müzik eşliğinde eğlendikten sonra takı merasimi sırasında iki aile arasında anlaşmazlık çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce damat ve gelinin de içinde olduğu 12 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerdeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.



Dünya evine giremeden hastanelik olan damat Bilgin Akhan, şunları anlattı:



"Kızla 15 gün önce bir vesileyle tanıştım. Düğün yapmaya karar verdik. 5 bin lira 'süt parası', 3 bilezik, 2 yüzük 1 kolye ,1 saat ve 2 küpe anlaşmamız vardı. Kızı istemeye giderken 1 yüzük, 2 küpe 1 saat taktık. Düğün gününe karar verdik. 17'sinde resmi nikah yaptık. Kına gecesi, sandalye meselesinden olay çıktı. Kızla ayrılma safhasına geldik. Biz evden ayrıldık, kız tarafı kendi arasında kınayı yaptı. Düğün günü gelini evinden alıp geldik. Takı merasimi başladı. Erkek tarafı olarak takılarımızı taktık. Kız tarafı takıya geldi. Babası para verdi annesi hiç birşey vermedi. Ağabeyi, kıza 'Herşey anlaştığımız gibi olacak' dedi. Takıların kendilerinde kalacaklarını söyleyince kavga çıktı. Bunlar dolandırıcılık peşindeymiş. Bizden hariç 4 sefer daha bunu yapmışlar. Bundan sonra birleşme şansım yok. 5 bin lira 'süt parası' ve 15 bin liralık takılarım var bunları almadan kendisi boşanmak istese de ben boşamayacağım. Resmi nikahımız vardı. Ben bunlardan davacı oldum."



