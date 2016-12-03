Dünya Engelliler Günü'nde sakatlar derneğine hırsız girdi

Dünya Engelliler Günü'nde, Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi'nde hırsız şoku yaşandı. Binada değerli bir şey bulamayan şüpheli ya da şüphelilerin hiçbir şey almadan dernekten ayrıldıkları ortaya çıktı

Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk, dernek binasına dün gece hırsızların girdiğini belirterek, "Hırsızların dernek binamızda alabilecekleri bir şey yok ki? Dernek binasında üyelerimizin kayıt evrakları ve bir masamız bulunuyor. Bugün kendi haklarımızı herkes kadar rahat ve güzel bir ortamda yaşamımızı idame ettirebilecek imkan ve olanakların oluşmasını talep edeceğimiz bir günde, bu şekilde bir olayla karşılaşmamız bizi derinden üzdü" dedi.



Dernek görevlisi Ahmet Yakışır da, sabah saatlerinde dernek kapısının açık olduğunu farkettiğini ifade ederek, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olması hasebiyle dernek binamıza geldiğimde kapının açık olduğunu fark ettim. Hırsızlar içeri girip kapıyı açık bırakıp kaçmış. Dernek binasındaki bilgisayar ve büro malzemelerine dokunmamışlar. Belki de sakatlar derneği olduğunu fark ettiklerinde bırakıp kaçmışlar" diye konuştu.



Hırsızlık olayının duyulması ile dernek binasına hem geçmiş olsuna, hem de engelliler günü kutlamak üzere giden Mazlum-Der Mardin Şube Başkanı Seyfettin Baysal, "Bugün Dünya Engelliler Günü Maalesef üzücü bir olayla karşılaştık. Mardin Şubesi kimliği belirsiz kişiler tarafından kapısı kırılarak içeri girilmiş. Camları kırılmış. Bugün bu şekilde cereyan etmesi gerçekten hepimizi bizi derinden çok üzdü" diye konuştu.



Sabah saatlerinde olay yerinde ilk incelemesini yapan polis ekipleri, dernek binasına kapı kilidinin kırılarak girildiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri dernekte parmak izi çalışması yaptıktan sonra, hırsızlığı yapan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.