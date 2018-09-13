Dünya Ralli Şampiyonası'nda pilotun otomobili ilgi odağı oldu

Dünya Ralli Şampiyonası'nda Marmaris etabı öncesi pilotlar klasmanının ikinci sırasında yer alan ve 5 kez üst üste dünya şampiyonu olan Fransız pilot Sebastien Ogier, Marmaris Rallisi'nin, her pilot ve her takım için yeni bir meydan okuma olduğunu söyledi. Ögier'in otomobili de kendisi gibi ilgi gördü

Asparan Servis Park'ta AA muhabirine açıklama yapan Fransız pilot Sebastien Ogier, Marmaris Rallisi'nde bir çok sürücünün sürprizlerle karşılaşabileceğini ifade etti

Dünya Ralli Şampiyonası’nın tekrar Türkiye’ye dönmüş olması çok sevindirici olduğunu belirten Ogier, yarışların Marmaris'te yapılmasının ise ayrı bir heyecan olduğunu vurguladı

Rallide sürücülerin çok sert şartlarda bir çok sürprizle karşılaşabileceğini aktaran Ogier, "Marmaris her pilot, her takım için yeni bir meydan okuma. Herkes zorluklarla karşı karşıya gelmek zorunda. Çok farklı ve aynı zamanda çok güzel bir yarış olacak." dedi.

Yarışmanın Türkiye'de yapılıyor olmasından heyecan duyduğunu anlatan Ogier, şöyle konuştu:

"Sezona yeni rallilerin eklenmesi hep ayrı bir heyecan. Farklı etaplarla karşılaşmak, farklı yol notları çıkarmak bizim için hep ayrı bir keyif oluyor. Dürüst olmak gerekirse sert şartlarda araç kullanmak pek benim tarzım değil ama ralliyi özel kılan da bu farklı şartlarda iyi olmanız. Rekabetçi olmak istiyorsanız atak yapmalısınız, hızlı olmalısınız. Marmaris'te sert etaplar bizi bekliyor. Sert şartlarda birçok sürprizle karşılaşabilirsiniz. Özellikle ikinci viraj çok keskin olacak. O yüzden çok ilginç bir yarış olacak."

Elfyn Evans: "Podyum görmek istiyorum"

Şampiyonada 8. sırada yer alan Red Bul pilotu Elfyn Evans ise Marmaris'in tüm pilotlar için yeni bir etap, yeni bir rota olduğunu, bu yüzden birçok sürprizle karşılaşabileceklerini söyledi.

Marmaris’te elinden gelenin en iyisini yapmak istediğini belirten Evans, "Portekiz Rallisi'nde ikinci oldum ve podyum gördüm. Marmaris’te de aynı başarıyı yakalamak istiyorum. Şu an pilotlar klasmanında sekizinci durumdayım. Benim için çok da iyi bir sezon olarak geçmedi. Marmaris’te her pilot gibi ben de podyum görmek istiyorum." diye konuştu.

Babası Gwyndaf'ın da eski bir ralli pilotu olduğunu hatırlatan Evans, bu nedenle hız sistemimden ve sürüş tekniklerinden çok iyi anladığını, kendine çok yardımcı olduğunu vurguladı.