Dünyaca ünlü top modeller Antalya'da podyuma çıktı

Antalya'da düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show'da podyuma çıkan dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, sosyal medya hesabından manken arkadaşları Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros ile bir fotoğrafını paylaşıp, "Brezilyalılar dünyanın en konuksever ve dost şehirlerinden biri olan Antalya'da bütün bir gün ve geceyi geçirdi" notunu düştü

Türkiye'nin en büyük moda organizasyonu Dosso Dossi Fashion Show'un dün gece The Land of Legends'te yapılan defilesinde 'Brezilya fırtınası' esti. Yaşam, alışveriş ve eğlence merkezi Belek'teki The Land of Legends'ta boyu 111 metreyi bulan Legends Tower önünde havuz üzerinde kurulan özel podyum, Victoria's Secret'in ünlü Brezilyalı modelleri Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros'ı ağırladı. Yaklaşık 5 bin davetlinin katılımıyla gerçekleşen defilede Brezilyalı modeller 3'er kıyafet sergiledi. Konseptini ve koreografisini Öner Evez ile Yakup Biçer'in hazırladığı defilede Rusya'nın son dönemde en çok konuşulan isimlerinden 'çılgın manken' lakaplı Viktoria Odintsova da yer aldı. Görsel bir şölen eşliğinde gerçekleşen şovun sürprizlerinden biri de mini konserler oldu. Ayşe Hatun Önal ve Ruslar'ın ünlü şarkıcılarından Nikolay Baskov, birer şarkılık performanslarıyla şova renk kattı. Defilede, Victoria's Secret'in ünlü top modellerine 50 Türk manken de eşlik etti.



FİNALDE KARNINDAN ÖPTÜ

ÜNLÜ KONUKLAR İZLEDİ

'TÜRKİYE ADINA GURUR VERİCİ'

AFTER PARTİDE EĞLENCE

Defilenin finalinde Adriana Lima, arkadaşı Ana Beatriz ile el ele tutuşarak podyuma birlikte geldi. Tüm mankenlerin sahneye çıkmasının ardından görkemli bir havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Bu sırada Adriana Lima, podyumdaki yürüyüşleri sırasında da zaman zaman karnını tutan Ana Beatriz Barros'u karnından öptü. Eliyle kalp işareti de yapan Adriana Lima'nın bu öpücüğünün ardından Brezilyalı diğer manken arkadaşı Isabeli Fontana da Barros'u karnından öptü. Barros'un 3 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.Dosso Dossi Fashion Show, ünü Rusya sınırlarını aşan isimleri de ağırladı. 2003 Rusya Güzeli Victoria Lopyreva bu isimlerden biri oldu. Rusya'nın en beğenilen spor spikeri olarak anılan Victoria Lopyreva, Manchester City Teknik Direktörü Guardiola ile verdiği pozla şöhretini Rusya sınırlarının ötesine taşımıştı. Etkinliğin bir diğer ünlü konuğu ise, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov'un kızı Elizavetta Peskova oldu. Babasının görevi gereği bulunduğu Ankara'da dünyaya gelen, kendisini 'Türkiye aşığı' olarak tanımlayan Peskova, Rus turistlerin ve davetlilerin ilgi odağı oldu.Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, The Land of Legends ortaklığında gerçekleştirilen defilenin dünyanın dikkatini Türkiye'ye çektiğini söyledi. 8- 13 Haziran tarihleri arasında Antalya 'da düzenlenen Türkiye'nin en büyük moda organizasyonunda bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Hikmet Eraslan, “İlk kez Brezilyalı 4 ünlü model aynı anda podyuma çıktı. Gerek modellerimizle, gerekse görsel şovumuzla çok ses getirecek bir etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye'nin adını böyle güzel organizasyonlarla dünyaya duyurduğumuz için gururluyuz. Çok başarılı bir işbirliğine imza attığımız The Land of Legends Yönetim Kurulu Başkanı Fettah Tamince ve ekibine teşekkürlerimi sunarım" diye konuştu.Defilenin ardından konuklar, düzenlenen after partiye geçti. The Land of Legends'te gerçekleştirilen partinin sunuculuğunu Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan ve 2003 Rusya Güzeli Victoria Lopyreva yaptı. Gecede, ünlü Rus şarkıcı Nikolay Baskov bir konser verdi. Özellikle Rus hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Baskov, sahnede bir saat kaldı. DJ performans eşliğinde devam eden partide Adriana Lima, Isabeli Fontana, Izabel Goulart ve Ana Beatriz Barros da konuklara eşlik etti. Lima, Instagram sayfasında Brezilyalı meslektaşlarıyla eğlenirken çekilen fotoğrafını "Brazaturkey... Brezilyalılar dünyanın en konuksever ve dost şehirlerinden biri olan Antalya'da bütün bir gün ve geceyi geçirdi" notuyla paylaştı.