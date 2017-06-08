Nokta Duşakabin Kaliteyi uza tüm Türkiye’ye sunuyor. www.noktadusakabin.com ‘den sipariş vermiş olduğunuz ürün MNG kargo ile adresinize gönderilmekte ve kredi kartınızla 9 taksit imkanı sunulmaktadır.

Nokta Duşakabin Kaliteyi uza tüm Türkiye’ye sunuyor. www.noktadusakabin.com ‘den sipariş vermiş olduğunuz ürün MNG kargo ile adresinize gönderilmekte ve kredi kartınızla 9 taksit imkanı sunulmaktadır. 250 TL den başlayan Yaza özel kampanyalı Duşakabin fiyatları ile müşterilerinin yüzünü güldüren firmamız, 2011 yılından günümüze online sipariş alımı yapmaktadır. Online Duş kabini siparişi vermek çok kolay ölçü aralığı, profil rengi, cam deseni seçip teslimat bilgilerinizi girerek online siparişinizi oluşturabilirsiniz. Nokta Duşakabin Firması online satış sitesi olup üretici ile alıcıyı bir araya getiren kaliteyi en uygun fiyatlara satın almanıza imkan sağlayan bir firmadır.2011 Yılında kurulmuş olan firmamız İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan üretici bayilikleri aracılığı ile tüm Türkiye’ye MNG kargo ile duşakabin gönderimi yapmaktadır. Müşteri temsilciliğimizi hafta içi sabah 9:30 ile akşam 21:30 kadar ulaşabilir, duşkabinleri hakkında öğrenmek istediğiniz tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz.



UCUZ DUŞAKABİN

Ucuz ve kaliteli ürünleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren firmamız Teknesiz her ölçü duş kabini imalatı ve satışı yapmaktadır. Teknesiz en ucuz duşkabin fiyatları 250 tl den başlamaktadır. Duşakabin cam kalınlığı,profil rengi gibi bazı özellikleri duşakabin fiyatlarını değiştirmektedir. En ucuz güncel duşakabin fiyatlarını öğrenmek için



DUŞAKABİN MODELLERİ

Cam, mika ve kompakt duşakabin modelleri içerisinde kare,oval,dikdörtgen ve düz tüm duş kabini modellerimiz mevcuttur. Cam Duşakabin kategorisinde 4 mm, 5 mm ve 6mm kalınlığında Sürgülü ve menteşeli duşakabin modellerimiz bulunmaktadır. Menteşe çeşitlerimiz ise okta menteşe,kelebek menteşe ve boy menteşeli olmaktadır. Dayanıklı ve ucuz olmasından dolayı önermiş olduğumuz model ise sürgülü sistem olan duşakabin modelleridir.



ÖZEL ÖLÇÜ DUŞAKABİNLER

Banyonuzun ölçüsüne uygun istemiş olduğunuz ölçülerde teknesiz duş kabini imalatı yapılmaktadır. Duşteknesi ve küvet ölçüleri standart ölçülerde olmaktadır. 10 ar cm aralıklarla yüzlerce ölçü kalıbı bulunan küvet ölçüleri mevcuttur. Duşakabin siparişi öncesi ön keşif talebinde bulunarak banyonuzu ölçüsüne uygun özel ölçü duşakabin siparişi verebilirsiniz, bunun için yapmanız gereken siparişinizi verdiğinizde müşeri açıklaması kısmına ön keşif talep ettiğinizi belirmeniz gerekmektedir.



NOKTA DUŞAKABİN İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL TEL: 0212 504 91 47

ANKARA TEL: 0312 395 51 01

İZMİR TEL: 0232 265 39 48

Whatsapp: 0538 327 39 10

Mail : [email protected] Firması online satış sitesi olup üretici ile alıcıyı bir araya getiren kaliteyi en uygun fiyatlara satın almanıza imkan sağlayan bir firmadır.2011 Yılında kurulmuş olan firmamız İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde bulunan üretici bayilikleri aracılığı ile tüm Türkiye’yeilegönderimi yapmaktadır. Müşteri temsilciliğimizi hafta içi sabah 9:30 ile akşam 21:30 kadar ulaşabilir, duşkabinleri hakkında öğrenmek istediğiniz tüm sorulara yanıt bulabilirsiniz.Ucuz ve kaliteli ürünleri ile sektörde adından sıkça söz ettiren firmamız Teknesiz her ölçü duş kabini imalatı ve satışı yapmaktadır.250 tl den başlamaktadır. Duşakabin cam kalınlığı,profil rengi gibi bazı özellikleri duşakabin fiyatlarını değiştirmektedir. En ucuz güncel duşakabin fiyatlarını öğrenmek için www.noktadus.net web sitesine girip ürün karşılaştırması yaparak banyonuza uygun olan en ucuz ürünü bulabilirsiniz. Satışını yaptığımız tüm ürünlerimiz 2 yıl garantilidir.Cam, mika ve kompakt duşakabin modelleri içerisinde kare,oval,dikdörtgen ve düz tüm duş kabini modellerimiz mevcuttur. Cam Duşakabin kategorisinde 4 mm, 5 mm ve 6mm kalınlığında Sürgülü ve menteşeli duşakabin modellerimiz bulunmaktadır. Menteşe çeşitlerimiz ise okta menteşe,kelebek menteşe ve boy menteşeli olmaktadır. Dayanıklı ve ucuz olmasından dolayı önermiş olduğumuz model ise sürgülü sistem olan duşakabin modelleridir.Banyonuzun ölçüsüne uygun istemiş olduğunuz ölçülerde teknesiz duş kabini imalatı yapılmaktadır. Duşteknesi ve küvet ölçüleri standart ölçülerde olmaktadır. 10 ar cm aralıklarla yüzlerce ölçü kalıbı bulunan küvet ölçüleri mevcuttur. Duşakabin siparişi öncesi ön keşif talebinde bulunarak banyonuzu ölçüsüne uygun özel ölçü duşakabin siparişi verebilirsiniz, bunun için yapmanız gereken siparişinizi verdiğinizde müşeri açıklaması kısmına ön keşif talep ettiğinizi belirmeniz gerekmektedir.