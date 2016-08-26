İşletmelerin faturalar ile ilgili olan tüm verilerinin elektronik ortama aktarılmasını sağlayan e-arşiv bunu yaparken kullanıcıya büyük avantajlar sağlamaktadır. En büyük avantajı zamandan ve veri kalabalığından sağladığı tasarruftur. Özellikle verilerin kaydedilmesi gibi işlemler işletmelerin en çok vakit kaybettiği yerler olmakta ve ne kadar özenli çalışmalar yapılırsa yapılsın insan hatasından kaynaklanan problemler ortaya çıkarmaktadır. E-arşiv uygulaması ile bu durum hiçbir olumsuz geri dönüşü olmayacak şekilde tamamen önlenebiliyor.

E-defter ile Neler Yapılır?

Defter kayıtlarının bilgisayarlar üzerinden tutulmasını sağlayan e-defter verilerin internet ortamına da güvenli bir şekilde işlenmesini sağladığı için her yerden ulaşılabilen bir defter olma özelliği taşır. Bu deftere kaydedilen veriler sayesinde fiziksel olarak daha önceleri ortaya çıkan evrak kalabalığından ve yükünden de kurtulmuş olunur. Resmi olarak geçerliliği bulunan zaman damgasının belgeler üzerine işlenebilmesi de bu uygulama sayesinde mümkün olabiliyor. En büyük avantajlarından biri de noterlerde yapılan tasdikleme işlemlerine bu uygulama sayesinde gerek kalmaması. i-donusum.com.tr adresinden e-Defter uygulamasını elde etmenizi sağlayacak hizmetleri alabilirsiniz.