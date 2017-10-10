Ekonomik sıkıntı intihara sürükledi!

Bursa'da bunalıma giren bir kişi, ölmek için tuz ruhu içti. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Olay Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 33 yaşındaki C.K., gece saatlerinde evde bulunan tuz ruhunu içerek ölmek istedi. Ekonomik sıkıntı yüzünden bunalımda olduğu belirtilen C.K.'nin annesi durumu fark edince hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, C.K.'yi hemen ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç adamın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.







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