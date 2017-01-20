El Bab'ta 5 şehit daha... İsimleri belli oldu

Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda DEAŞ'lı teröristler, El Bab bölgesinde Türk askerlerinin bulunduğu alana saldırdı. Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker yaralandı

Suriye sınırının teröristlerden temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen 24 Ağustos'ta başlatılan ve 150'nci gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu El Bab bölgesindeki birliğe, öğleden sonra DEAŞ terör örgütü saldırı düzenledi.



5 ASKER ŞEHİT, 9 ASKER YARALI



Saldırıda 5 asker şehit oldu, 9 asker de yaralandı. Saldırının ardından DEAŞ terör örgütü mensuplarının bulunduğu alanlar karadan ve havadan ateş altına alındı. Çatışmaların ardından yaralı askerlerin gelişi nedeniyle Kilis ve Gaziantep'teki hastanelerde alarm durumuna geçildi.



ŞEHİTLERİN İSİMLERİ



Bugün saat 13.40 sıralarında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında uzman çavuşlar Saim Topal, Bahattin Bakır, Emre Doruk, Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit düştü. Yaralanan 9 asker de tedavi altına alındı. Bugünkü şehitlerle birlikte Fırat Kalkanı'nda şehit olan askerlerin sayısı 54'e çıktı.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:



"20 Ocak 2017 tarihinde sabah saat 13.40 sularında, El Bab’ın Suflaniyah bölgesinde DAEŞ terör örgütü mensubu teröristlerce gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda maalesef 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine başlanılmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz."